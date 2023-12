ČT navýší rozpočet o půl miliardy na 7,95 miliardy Kč. Využije miliardu z rezerv

Veřejnoprávní Česká televize v příštím roce 2024 navýší své výnosy a náklady na 7,952 miliardy Kč, meziročně o 566 milionů. Rozpočet je koncipovaný jako vyrovnaný, nicméně generální ředitel ČT Jan Souček v něm plánuje využít jednu miliardu korun z rezerv z minulých let. To je víc, než předpokládaly dlouhodobé plány –⁠ ty předepisovaly, že koncem letoška má na účtech zůstávat 1,14 miliardy, koncem příštího roku 700 milionů. Rada ČT dnes Součkovi jednomyslně odsouhlasila využít o 150 milionů víc, na účtech tedy za rok zůstane jen 550 milionů. Vzápětí Rada ČT schválila také celý nový rozpočet České televize, jednomyslně –⁠ sedmnácti hlasy, tedy s šesti novými radními čerstvě zvolenými Senátem, a bez Luboše Veselého, který se druhé části dnešní schůze už neúčastnil.

Veřejnoprávní televize rozpočet navýšila s výhledem na zvýšení televizního poplatku od přespříštího roku 2025 ze 135 na 160 Kč měsíčně, jak s tím počítá připravovaná novela ministerstva kultury. Její schválení očekává ředitel Souček do konce září příštího roku.

Čerpání z rezerv má podle finančního ředitele Davida Břinčila České televizi v příštím roce umožnit nesnižovat výrobní výkon a nepropouštět zaměstnance, které by pak musela složitě v dalším roce po zvýšení příjmů z poplatku nabírat. „Nemusí dojít k žádným zásadním zásahům do objemu činnosti,“ řekl Břinčil. Televize bude i další rok fungovat „jako jste zvyklí doposud“, řekl radním. Také podle místopředsedy rady Pavla Matochy by za předpokladu zvýšení poplatků od roku 2025 nedávalo smysl příští rok „prudce zabrzdit“. Rezervy na účtech ČT vznikly z hospodaření v minulých letech a televize je postupně čerpá, na základě zmíněných dlouhodobých plánů, které průběžně schvaluje Rada ČT.

Místopředseda rady Vlastimil Ježek nicméně upozornil, že pokud poslanci zvýšení poplatku neschválí, hrozí televizi v roce 2025 výrazný propad finančních prostředků, který už nebude možné sanovat z finanční rezervy. „Žádná taková další šance už nebude,“ varoval Ježek. Televize by se podle něj měla i na tento scénář připravit návrhem úsporných opatření.

Nominální zvýšení objemu peněz v rozpočtu o víc než půl miliardy je podle finančního ředitele Břinčila určeno především na mzdové náklady a vyšší výrobní úkol, tedy náklady na výrobu pořadů, zejména ve sportu, kde televizi čeká pokrývání významných akcí, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství Evropy ve fotbale.

Hlavní část příjmů České televize tvoří televizní poplatek, zhruba jednu miliardu pak společnost získá z podnikatelské činnosti.

