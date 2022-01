ČT plánuje postavit novou budovu zpravodajství

Management České televize dnes poprvé představil plány na výstavbu nové budovy zpravodajství. Stála by v sousedství té stávající, tedy na místě dnešní budovy filmových laboratoří na Kavčích horách, a vyšla by maximálně na 350 milionů Kč. Záměr je součástí dlouhodobých plánů České televize na roky 2022 až 2026, které dnes projednávala Rada České televize. Většina radních stavbu podporuje, v zásadě ji ale podmiňují navýšením televizních poplatků. Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka si ale instituce stavbu může dovolit, i když poplatky nevzrostou.

Navržená částka 350 milionů Kč podle Dvořáka představuje hranici, kterou by investice neměla překročit. „Jde o ideový rámec. Postupně bychom přišli s detailnější popisem, jak by měla budova vypadat, co by měla obsahovat,“ vysvětloval radním generální ředitel.

Radní záměr podpořili, když poukazovali na špatný stav stávající budovy postavené na konci 60. let, která ani nebyla určená pro vysílání. Jde o bývalý objekt Výzkumného ústavu rozhlasového a televizního vysílání, který je rozčleněn na relativně malé prostory, což limituje velikost studií. „Už dnes je prostřední naprosto nedostačující. Nová budova je nezbytnost, která musí být součástí dlouhodobých plánů,“ podpořil záměr radní Martin Doktor. Podobně mluvili i další radní, ptali se ale po udržitelnosti rozpočtu České televize, který je dlouhodobě napjatý, jak ukazují i dlouhodobé plány pro roky 2020 až 2024.

„Možná je škoda, že s myšlenkou se nezačalo trochu dřív. Vzhledem k napjaté situaci se obávám, jestli peníze nebudou někde chybět. Pokud se stane ale něco s financováním, je to za mě strategicky prioritní,“ prohlásil radní Roman Bradáč. Ten také poznamenal, že dílčí rekonstrukce stávající budovy pro nepřetržitý provoz není možná. „Osobně to vnímám jako logickou investiční prioritu. Souhlasím, že si to bude moci ČT dovolit ve chvíli, kdy bude vyřešené financování. To je politická záležitost,“ připomněl René Kühn, že o případném navýšení poplatku rozhodují poslanci. „Rada se obává, aby na tuto obrovskou plánovanou investici bylo dost prostředků,“ shrnul předseda Rady ČT Pavel Matocha.

Podle Dvořáka záměr počítá se situací, kdy poplatky zůstanou stejné. „Dlouhodobé plány jsou konzervativní a počítají, že minimálně do roku 2024 nedojde k žádné úpravě financování České televize. Rámec jsme zabudovali i s tímto vědomím,“ vysvětloval generální ředitel. Připomněl přitom, že s novou budovou pro zpravodajství počítal už jeho projekt z roku 2017, s nímž v roce 2017 obhájil funkci generálního ředitele ČT na dalších šest let. „Podmínky, v nichž dneska pracuje redakce zpravodajství, jsou z televizního středověku, nejsou srovnatelné s dalšími hlavními hráči na trhu, jako jsou Nova, Prima nebo Český rozhlas. Ti všichni mají daleko modernější newsroomy,“ řekl loni týdeníku Euro.

Jak řekl dnes radním, vedení televize ale čekalo, jestli bude dál platit výjimka pro odpočet DPH pro veřejnoprávní média. Poslanci ji loni nakonec prodloužili do 2024, pro Českou televizi to znamená, že může dál počítat se zhruba 300 miliony Kč ročně.

Investici považuje Dvořák za logickou i vzhledem k inflaci. „Podle dlouhodobých plánů jsme měli mít na účtech miliardu, máme 1,4 miliardy. Zhruba 100 milionů máme na odložené investice, zbytek můžeme využít,“ argumentoval Dvořák. Doplnil přitom, že kdyby nedošlo na novou výstavbu, televizi stejně čekají investice do techniky ve stávající budově.

Plánovanou částku 350 milionů Kč televize odvodila o ze zkušenosti s výstavbou brněnského studia, kde dnes sídlí všechny tamější týmy, nejen zpravodajský. Celé studio nakonec vyšlo na 380 milionů Kč. Nová investice v Praze by měla být rozložená do dvou až tří let. „Ročně by tak stála tolik, kolik dáváme ročně na jeden výpravnější seriál,“ řekl Dvořák.

Pokud radní dlouhodobé plány na roky 2022 až 2026 přijmou, začne Česká televize připravovat konkrétní plány na výstavbu. Schvalovat je budou na příštím zasedání, usnesli se dnes. V příslušném hlasování o schvalování dlouhodobých plánů byli všichni pro, zdržel se pouze radní Luboš Xaver Veselý.