ČT s Českou asociací pojišťoven uvedou seriál Adikts, od režiséra Bangeru

Česká asociace pojišťoven uvede společně s veřejnoprávní Českou televizí původní šestidílnou sérii Adikts. Ta se objeví 9. ledna 2024 na iVysílání, volně přístupné internetové videoplatformě ČT, a od 24. ledna na televizní obrazovce. „Je to mladý seriál pro mladé publikum, který se zaměřuje na téma závislostí. Má převážně bavit a být určitým katalyzátorem tématu drog ve společnosti. Zároveň má ale určitý preventivní přesah,“ uvedl Adam Sedlák, režisér Adikts, který stojí také za loňským celovečerním filmem Banger či internetovým seriálem Semestr z roku 2016.

„Naším cílem je otevřít celospolečenskou diskusi o návykových látkách. A to způsobem, který dokáže zaujmout i tu nejzranitelnější cílovou skupinu, kterou představují mladí lidé,“ říká k čerstvému počinu Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. „Prostřednictvím šestidílného seriálu chceme poukázat na důležité celospolečenské téma závislostí a jejich rizik a ukázat, že návykové látky představují zkratky, které vedou jen do slepé uličky.“ Série Adikts, která vzniká ve spolupráci s produkcí Shore Points a Policií ČR, navazuje na osvětovou kampaň České asociace pojišťoven, zaměřené na nepřiměřenou rychlost na českých silnicích, jejímž vrcholem byl celovečerní snímek 13 minut v režii Víta Klusáka. Film byl předloni uveden rovněž v České televize a také na HBO. Za kampaní, která dodnes sbírá ocenění na české i mezinárodní scéně, stály agentury McCann, Hero & Outlaw a Renegadz.

Oficiální materiály představují Adikts jako „projekt s ambicí stát se další generační výpovědí“, slibují „radikální a necenzurovaný pohled na závislosti a konzumaci drog mezi mladými“. Režisér a scenárista Sedlák si uvědomuje, že se zabývá vážným tématem. „Snažíme se to proto pojímat odlehčeně, jako film o superhrdinech. Nejde o reálný svět, zaměřujeme se na fikci a komiksové prostředí. Drogy jsou jakýmsi prostředkem k získání superschopností,“ říká.

„Právě bizarní premisa děje, komiksová nadsázka i výrazná stylizace nám zde paradoxně pomohou komunikovat s mladým publikem o drogách a závislosti na nich s větší důvěryhodností, než kdybychom se pokoušeli o realistické zpracování a přímočaře předkládaná varování,“ věří kreativní producent za ČT Jakub Mahler. „Chceme dostat Adikts k co nejvíce divákům a právě seriál nám přišel jako nejvhodnější cesta,“ doplnil producent Jakub Jíra z produkce Shore Points, pro niž je to už čtvrtá spolupráce s režisérem Sedlákem. „Podstatná část naší cílové skupiny diváků konzumuje obsah především v prostředí domova a do kina vyráží jen na události. My jim tuhle seriálovou událost doneseme až pod nos a na platformě iVysílání České televize, která je pro všechny přístupná zdarma.“

Jednu z pětice hlavních postav hraje Petr Uhlík, který se začátkem příštího roku objeví také na Voyu, v chystaném seriálu Metoda Markovič: Hojer. Jednu z vedlejších rolí adiktoložky bude mít herecky debutující zpěvačka Lenka Dusilová.

Adikts Max, Mell, Ema, Robin a Soňa. Pětice studentů adiktologie se v rámci zodpovědného přístupu ke studiu rozhodne pro experiment – vzít si drogy, které by mohly na chvilku vyřešit problémy každého z nich. Jak říká profesorka Jensenová, drogy jsou zkratky k řešení problémů. Experiment má ale jeden podstatný háček. Účinek drog se u všech stane permanentním. Zábava a nově nabyté „superschopnosti“ vedou mladé hrdiny až na hranu jejich možností, ale i sil. A to vše v situaci, kdy je v zemi zřízena funkce drogového koordinátora, který k drogové problematice přistupuje s maximální tvrdostí… Stopáž: 6 x 30 minut

Scénář a režie: Adam Sedlák

Producenti: Jan Matoušek (Česká asociace pojišťoven), Jakub Jíra , Kryštof Zelenka (Shore Points), Jakub Mahler (Česká televize)

Kamera: Dušan Husár

Střih: Šimon Hájek

Hudba: Oliver Torr

Zvuk: Jakub Jurásek , Jan Šulcek

, Casting: Maja Hamplová

Hrají: Petr Uhlík, Luciana Tomášová, Martina Jindrová, Tadeáš Moravec, Kristýna Jedličková, Lenka Dusilová, Jan Hájek, Kristína Martanovičová, Barbora Bočková, Jana Kolesárová

