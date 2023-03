ČT s Němci natáčí seriál To se vysvětlí, soudruzi!, o paranormálních jevech

Česká televize a německá ZDF začaly společně natáčet komediální seriál To se vysvětlí, soudruzi! Osmidílná série s Jiřím Macháčkem a Janem Cinou v hlavních rolích se inspiruje paranormálními záhadami z 80. let minulého století. „Nově vznikajícím projektem chtějí jeho tvůrci navázat na oblíbené koprodukční projekty Československa a západního Německa ze stejného období, jako jsou Návštěvníci, Létající Čestmír nebo Arabela,“ uvádí k novince ČT. „Seriály, které jsme všichni jako děti milovali a které natáčela Československá televize v koprodukci se západním Německem, byly zábavné, plné fantazie a pro celou rodinu. Jsme rádi, že seriál zaujal nejen Českou televizi, ale i německou ZDF, a po desítkách let jsme tak obnovili spolupráci,“ říká producentka Maja Hamplová.

„V Československu v osmdesátých letech skutečně existoval ústav, který se zabýval paranormálními jevy, a my jsme se touto institucí pro náš seriál inspirovali. Bude plný záhad, které mají reálné vysvětlení, ale občas naši vyšetřovatelé zjistí, že ne všechno se dá vysvětlit rozumem,“ popisuje producent a režisér Matěj Chlupáček, který s ČT už spolupracoval na projektech Zrádci či Stínohra.

Společně s režisérem chystaného seriálu Michalem Samirem vytvořili pro videotéku Voyo televize Nova loňskou minisérii Iveta o populární zpěvačce Bartošové a teď chystají její druhou řadu, pro Voyo pracují rovněž na minisérii Miluju tě navždy, táta. Pro HBO Chlupáček režíroval loni uvedený cestopis Lukáše Hejlíka a jeho dcery Spolu & hladoví, který se letos přesunul na streamovací službu SkyShowtime. V roce 2013 uvedl Chlupáček svůj celovečerní debut, film Bez doteku. Snímek i televizní série vznikaly v české produkční firmě Barletta, která vyrábí i zmíněný nový seriál pro ČT. Z německé strany se na něm podílí produkce Network Movie.

Natáčet se bude v Liberci, na Ještědu, v Karlově Studánce i ve studiích ČT, kde bude zřízena laboratoř Ústavu paranormálních jevů. „Laboratoř byla vždy srdcem výzkumu, ať už seriózního či zcela obskurního. Je dobře, že jedna právě teď vzniká v našich dílnách na Kavčích horách. Vždy mě totiž mrzelo, že Česká televize nejeví o paranormální jevy příliš mnoho zájmu, a tak doufám, že laboratoř i celý seriál pomohou tento neblahý stav změnit,“ uvádí s nadsázkou kreativní producent ČT Jan Lekeš.