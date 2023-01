ČT stáhla Wollnera z vysílání. Podnět na něj podala Fridrichová, Wollner pak dal podnět na ni

Šéfredaktor reportážní publicistiky a moderátor Reportérů ČT Marek Wollner dočasně nebude na obrazovce. Vedení veřejnoprávní České televize o tom rozhodlo na základě neveřejného závěru komise, která se zabývala nařčením z Wollnerova údajného bossingu a sexuálního obtěžování. Informoval o tom Hlídací pes. Kauzu v listopadu na svém webu inFakta otevřela bývalá reportérka ČT Markéta Dobiášová, projasnění jí vznesených obvinění následně požadovala Nora Fridrichová, moderátorka publicistického týdeníku České televize 168 hodin. Wollner nařčení odmítá a sám následně podal stížnost na Fridrichovou.

„Vedení televize jsem upozornila, že tvrzení o sexuálním obtěžování jsem od Markéty Dobiášové slyšela už v minulosti, takže pro mě má relevenci. Vznesla jsem proto dotaz, jestli to je pravda,“ říká Fridrichová pro Médiář. Podle svých slov napsala stručný e-mail, který adresovala svým třem nadřízeným a Wollnerovi: „Po přečtení článku [Dobiášové] mně došlo, že mně to říkala už před osmi lety. Chtěla jsem proto vědět, jak to je.“ Celkem 16 kolegů se Wollnera naopak v reakci na článek Dobiášové ve společném prohlášení zastalo.

Česká televize ustavila vyšetřovací komisi, před níž podle Hlídacího psa vypovídalo několik lidí proti Wollnerovi. Webu to řekl právník a někdejší novinář Tomáš Němeček, na jehož advokátní kancelář se někteří z nich obrátili. „Obsahem výpovědí je popis sexuálního obtěžování a šikany,“ cituje Hlídací pes Němečka. Komise složená z oborníků na právo či HR svou zprávu odevzdala 22. prosince, vedení ČT po Novém roce informovalo o tom, že Wollnera stahuje z vysílání, dokud se celý případ nedošetří. Kdo před komisí mluvil, není veřejně známo, ani to, kdo v komisi zasedl.

Wollner reagoval stížností na Fridrichovou

Marek Wollner pochybení odmítá a vše podle svých slov vysvětlí v reakci na zprávu komise. „Nejde o žádné sexuální zneužívání či sex na pracovišti, ale o formu neformální komunikace, kterou ženy často opětovaly. Nikdy jsem neměl pocit, že jde z jejich pohledu o jakékoliv obtěžování,“ řekl Wollner Médiáři. „Moje odpověď vyvrátí drtivou většinu věcí, které se mně kladou za vinu. Některé věci v duchu ‚jedna paní povídala‘ se špatně vyvrací. Rozhodně ale musím říct, že jsem od dotyčných nikdy nedozvěděl, že bych dělal něco, co se jim nelíbí,“ dodává. Odpověď chce adresovat generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi do týdne.

Šéfredaktor reportážní publicistiky zároveň v reakci na e-mail Fridrichové sám podal na moderátorku 168 hodin stížnost kvůli údajnému bossingu. „Během krátké chvíle se mně ozvalo několik bývalých pracovníků 168 hodin, kteří mě vyzvali, abych stejný podnět podal i já. Jak mně sdělili, mají pocit, že jestli byl někde problém spojený s bossingem, bylo to právě v pořadu 168 hodin. Udělal jsem to na jejich žádost a taky s vírou, že Nora [svou stížností] udělala něco nepříliš rozumného. Neuvěřitelně to pomáhá politikům, kteří se nás snaží z televize dostat,“ popisuje Wollner. Česká televize se podle zpravodajského webu iDnes.cz stížností zabývá.

Fridrichová má podle svých slov svědomí čisté. Rozhodnutí vyšetřovací komise ve Wollnerově případě komentovat nechce, omezila se na sdělení, že ji její závěr překvapil. Rozhodnou roli bude mít vedení ČT.