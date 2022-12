ČT ustoupí Nově, prezidentskou Superdebatu uvede už v neděli 8. ledna

Veřejnoprávní Česká televize posunula svou předvolební debatu všech prezidentských kandidátů ze čtvrtka 12. ledna na neděli 8. ledna. Důvodem je kolize původního termínu s debatou na komerční Nově. Debatu před prvním kolem volby odvysílá ČT1 a zároveň zpravodajská ČT24 druhou lednovou neděli od 20.00. Hostit ji bude Národní muzeum. „V České televizi si velmi dobře uvědomujeme celospolečenský význam a závažnost prezidentské volby, proto odmítáme z předvolebních debat dělat souboj vysílatelů. Pro nás je naopak důležité to, abychom zajistili co nejlepší informační servis pro diváky a nezasahovali nijak do předvolebních kampaní. To jsou důvody, proč přesouváme debatu před prvním kolem voleb na nedělní večer,“ řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Vzhledem k tomu, že komerční televize odmítly návrh České televize uspořádat společnou prezidentskou debatu a Nova naplánovala svoji debatu několika vybranými kandidáty na tentýž termín jako ČT, Česká televize by nemohla nabídnout společnou diskusi všech kandidátů. Přitom jde o to, že ČT nemá potvrzenu účast Andreje Babiše, zato Nova ano.

Nova plánuje před prvním kolem voleb dvě debaty ve čtvrtek 12. ledna - od 20 hodin s třemi kandidáty s nejvyššími preferencemi v průzkumech a předtím od 17 hodin s pěti dalšími v pořadí. Prima plánuje dvě diskuse na středy 4. a 11. ledna. Český rozhlas chystá debatu na páteční poledne 13. ledna, tedy dvě hodiny před tím, než se otevřou volební místnosti.

Předvolební debaty České televize se historicky vždy z hlediska sledovanosti řadily k nejvyhledávanějším pořadům celého roku na všech televizích. Prezidentský duel před pěti lety se s 2,7 milionu diváků stal nejsledovanějším pořadem roku na celém televizním trhu a zároveň nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Kantar se většina obyvatel Česka shoduje, že předvolební debaty v ČT jsou klíčové pro jejich finální volbu, diváci jim přisuzují výrazně větší vliv na volební rozhodování než v případě diskusí vysílaných na komerčních stanicích, a to v poměru 67 % ku 19, uvedla ČT. „Sedmdesáti procentům dotazovaných se více líbí i obsahová stránka debat připravovaných zpravodajstvím ČT, dodala.