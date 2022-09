ČT začala natáčet detektivní seriál Oktopus

Veřejnoprávní Česká televize natáčí nový seriál v režii a podle scénáře Jana Pachla. Nová detektivka Oktopus bude mít 13 epizod. V hlavních rolích se představí Miroslav Krobot, Marika Šoposká, Kryštof Hádek a Zuzana Stivínová. Každý z dílů přinese jeden odložený případ těsně před promlčením, který nedá detektivům spát.

„Oktopus bude trochu jiný seriál. Je totiž založený výhradně na odložených případech. Detektivové nevyšetřují aktuální vraždy. A to i mě baví, protože vynecháváme obvyklé prvotní výslechy všech podezřelých. Ty už kdysi proběhly a my se v příběhu jednotlivých dílů můžeme víc věnovat psychologii postav. Pro mě tedy něco nového,“ říká Pachl, jehož režijní rukopis znají diváci České televize ze seriálů Cirkus Bukowsky nebo Rapl.

Pro záběry zázemí sídla pražské policie a útvaru Oktopus zvolili filmaři Emauzský areál u Karlova náměstí, v němž sídlí Institut plánování rozvoje hlavního města Prahy. V průběhu několikaměsíčního natáčení štáb využije i řadu lokací napříč republikou. Závěrečná klapka by měla padnout v únoru příštího roku 2023.

Oktopus

Děj nového seriálu se odehrává v kulisách pražské kriminální policie, pod jejímž patronátem vznikl speciální útvar Oktopus (Oddělení kontroly termínově ohrožených případů útvaru S). Oddělení je týmem jednoho muže, kapitána Dítěte (Miroslav Krobot), o kterém se v kuloárech vypráví řada legend. Případů s expirační dobou 20 let má víc než dost, a tak je mu přidělena posila – mladá policistka Fáberová (Marika Šoposká).

„Základem dobrých detektivek je samozřejmě zajímavý případ a pak postava detektiva. Kapitán Dítě se nepere, nestřílí, vlastně ani nenosí pistoli. Nesnáší auta, jezdí vlakem, nebo tramvají. Nikdy se za nikým nehoní, chodí pěšky, svým tempem. Prostě místo svalů používá mozek. Je to velký hráč, který si umí počkat, třeba i na to, až si k němu odložené případy najdou cestu. Nejde mu o to zjistit co kolegové v minulosti udělali špatně či co přehlédli, ale o to najít novou okolnost, svědectví nebo indicii, která umožní případ znovu otevřít. Odložené případy jsou pro nás také zajímavé tím, jak se v průběhu doby proměnili svědci, podezřelí, pachatelé a samozřejmě i samotní vyšetřovatelé,“ přibližuje kreativní producent ČT a spoluautor námětu Josef Viewegh.