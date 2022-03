ČT uvádí minisérii Podezření, o zdravotní sestře obviněné z vraždy pacientky

Život zdravotní sestry v maloměstské nemocnici se obrátí vzhůru nohama poté, co ji obviní z vraždy pacientky. O tom vypráví třídílná minisérie Podezření scenáristy Štěpána Hulíka, kterou Česká televize nasazuje do nedělního vysílacího času, od 20.10 na hlavní program ČT1, poprvé tuto neděli 13. března. Novinka má čerstvě za sebou slavnostní uvedení na festivalu Berlinale a loni též na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a pak na festivalu televizní tvorby Serial Killer v Brně. Tam představitelka hlavní role Klára Melíšková získala čestné uznání poroty a cenu časopisu Harper’s Bazaar.

„Na první dojem se Hana Kučerová jeví jako záporný charakter,“ říká Melíšková o postavě zdravotní sestry. „Nechtěla jsem, aby působila černobíle. Hledala jsem, odkud pramení její chování, její působení na lidi, uzavírání se do svého světa, proč moc nekomunikuje a nedává najevo emoce. Nechtěla jsem, aby působila jednoznačně jako padouch anebo jako oběť. Chtěli jsme ji předestřít v celé její barevnosti a nejednoznačnosti.“

Další role mají Denisa Barešová, Miroslav Hanuš nebo Ivan Trojan. Žádný z herců přitom nebyl režisérovou první volbou. „Pozice viníka se několikrát mění a jako pozorovatelé musíme upustit od svého úsudku a prvního dojmu, který totiž bývá častokrát nesprávný a nespravedlivý. Nebo taky ne,“ podotýká k příběhu režisér Michal Blaško.

Scenárista Hulík, který na projektu působil zároveň jako showrunner, v minulosti napsal vysoce hodnocené televizní série Hořící keř a Janu Palachovi a Pustina, obě určené pro tuzemskou pobočku HBO. I v případě Podezření pracoval s důslednými rešeršemi, podklady pro svůj příběh sbíral po celém světě. „Chtěli jsme diváka provést stejným myšlenkovým procesem, jakým procházíte coby konzument novinových zpráv, když slyšíte o takovém případu. Máte paní, která na první pohled nevypadá sympaticky, výpovědi svědků říkají ‚tvrdá, nesnesitelná ženská‘. Vychází z toho jasný verdikt. Jenže my přece nemůžeme odsoudit někoho za to, jak vypadá nebo jak se chová, pokud nemáme dostačující důkazy. Chtěli jsme, aby se vztah publika k hrdince proměňoval,“ říká Hulík.

Minisérie vznikla v koprodukci České televize, Nutprodukce a Arte. Jako kreativní producent je pod ní podepsán Michal Reitler. Pro něj to byl jeden z posledních tvůrčích počinů v této pozici ve veřejnoprávní televizi. Z ní po 10 letech na sklonku loňska přešel do komerční televize Nova, jako ředitel vývoje obsahu, mimo jiné pro internetovou videotéku Voyo. Na ČT se Reitler zasadil o vznik výrazných seriálů Most!, Ochránce či Devadesátky.

