Czech News Center nakročilo k „Netflixu na časopisy“: zavádí souhrnné předplatné

Obsah devíti svých titulů v jednom předplatitelském účtu nově nabízí vydavatelství Czech News Center. Uváděný balíček nazvaný Premium Plus zahrnuje jak dosavadní placený obsah z webů Blesk.cz, Reflex.cz a iSport.cz, tak nově z titulů Blesk pro ženy, Maminka, Svět motorů a webů Auto.cz, Živě.cz a E15.cz. Součástí balíčku jsou vybrané články a fotogalerie a také v rozhraní iKiosek.cz elektronická verze všech zmíněných deníků a časopisů v podobě, v jaké vycházejí na papíře. Balíček Premium Plus se prodává za 199 Kč měsíčně, první měsíc jej lze vyzkoušet za 1 Kč.

„Takzvané Premium je jednou z priorit naší transformace, která hledá nové, moderní a co nejvhodnější cesty pro distribuci obsahu k jeho čtenáři, potažmo uživateli. Aby se k nám rád a často vracel a abychom mu vždy nabídli to, co zrovna chce číst či vidět na místě, kde se zrovna pohybuje,“ uvedl Petr Král, který se v Czech News Center od loňského podzimu stará právě o strategii a konsolidaci veškerého placeného obsahu.

Aktualizovaný balíček Premium Plus prezentuje Czech News Center jako mezikrok k úplně nové předplatitelské multimediální platformě. „Rozšířené Premium Plus vnímáme jako mezikrok ke zcela novému produktu, pracovně mu říkáme Netflix na časopisy,“ podotkl Král.

„V aktuální fázi se snažíme zjednodušit a sjednotit systémy předplatného, kterých jsme měli příliš mnoho pro různé produkty. A budeme i dál maximálně zjednodušovat a konsolidovat. Finální vize v budoucnu je taková, že zákazník se registruje jen jednou, pod jedním uživatelským účtem do multimediální platformy s množstvím různého obsahu a výhod napříč úplně všemi našimi produkty.“