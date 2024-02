Czechflix znovu ve hře. Má umožnit zpětné přehrávání pořadů v terestrice

Do boje s největší výhodou IPTV – tedy možností zpětného sledování lineárně vysílaných televizních pořadů, když divák nestihne jejich začátek – se chtějí pustit České Radiokomunikace. Oprášily tak projekt nazývaný Czechflix, ovšem ne v té podobě, jak jej před časem nastínil bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák, který plánoval vytvoření národní distribuční služby, která by lokálním obsahem konkurovala Netflixu a dalším globálním platformám. Czechflix v aktuálním pojetí Radiokomunikací má představovat pouze sloučení už existujících řešení HbbTV jednotlivých televizí do jednoho programového průvodce s archivy pořadů, které byly odvysílány na lineárních kanálech.

Budeme jednat, potvrzuje Česká televize

„Iniciativu Českých Radiokomunikací bych nenazýval Czechflixem, jde v podstatě jen o integraci – či spíš vzájemné propojení – HbbTV platforem různých vysílatelů. S Českými Radiokomunikacemi k tomu mám v dohledné době schůzku, kde mi mají vysvětlit víc o tom, co by to České televizi mělo přinést,“ řekl Médiáři ředitel sekce digitálních služeb České televize Jan Maxa. Mluvčí Novy Barbora Dlabáčková uvedla, že o podobném projektu televize zatím nejedná. Podle Marcela Procházky, ředitele regulatorní a právní sekce Českých Radiokomunikací, by vznikem jednotného rozhraní HbbTV mohla terestrická televizní platforma dohnat výhodu IPTV, kterou si diváci oblíbili především kvůli možnosti zpětného zhlédnutí pořadů. To je možné už nyní u jednotlivých televizních stanic, například ČT takto nabízí přes HbbTV svoji službu iVysílání. Jednotné nabízení obsahu všech velkých televizí by ale podle Procházky bylo pro diváky uživatelsky přívětivější.

Například u O2TV, největší IPTV v Česku, divák může v hlavním menu najet na odkaz s televizním programem, v němž má každá televizní stanice svůj řádek s časovou osou s bloky jednotlivých pořadů. Ty, co už začaly nebo byly odvysílané, si divák může pohybem kurzoru najít, kliknout na ně a přehrát si je od začátku. V případě „Czechflixu“ by to fungovalo podobně, přičemž Radiokomunikace by podle Procházky vytvořily virtuální set-tob box kompatibilní se všemi značkami chytrých televizorů. Sloučit existující archivy pořadů českých televizí z jejich aplikací v HbbTV by neměl být pro Radiokomunikace problém, protože těm, co vysílají v jejich sítích, HbbTV technicky zajišťují právě ony.

Hybridní televize jako protipól placené IPTV

České Radiokomunikace vystavěly HbbTV pro Českou televizi, Novu, Primu či Óčko. Z větších televizních skupin hybridní vysílání vůbec nevyužívá pouze TV Barrandov. Jednotlivé televize přes HbbTV nabízejí různý obsah, například Nova takto provozuje lineární zpravodajský kanál TN Live, Česká televize druhý sportovní kanál ČT Sport+ ve chvíli, kdy se jí překrývají dva různé přenosy, k nimž má vysílací práva, a Óčko přes HbbTV šíří kromě jiného svoje dva nejmladší kanály Óčko Black a Óčko Expres tam, kde je nelze naladit klasicky přes vysílače. HbbTV také nabízí inzertní využití, včetně možnosti vkládání lépe cílených reklamních bloků do lineárního vysílání o televizorů, které jsou připojeny k internetu. Tuto službu letos v létě vyzkouší Radiokomunikacemi s televizními kanály Óčka.

IPTV je v současné době největší konkurencí terestrické televizní platformy. Je to v podstatě jediný druh příjmu televizního signálu, jemuž roste podíl na trhu. V loňském roce deklarovalo podle Asociace televizních organizací (ATO) terestrický příjem televize 54 % domácností, IPTV a kabelovou televizi mělo 42 % a satelitní příjem 17 % domácností. Podíly kabelové televize a IPTV, i když jde o rozdílné technologie, ATO slučuje do společného čísla. Pokud by se reportovaly obě technologie zvlášť, IPTV by dominovalo a vykazovalo růstový trend, zatímco podíl kabelové televize v domácnostech stagnuje. Souvisí to zejména s přechodem řady kabelových operátorů na technologii IPTV, jako v případě Vodafone TV, která v minulosti převzala největší tuzemskou kabelovou společnost UPC Česká republika a nyní její klienty migruje na vlastní IPTV.

Obsah ČT využívají ostatní streamingové platformy

K sesypání obsahu největších tuzemských televizí na jednu platformu, jak to svého času zamýšlel šéf ČT Dvořák nedošlo. Filmy a seriály televize veřejné služby nicméně jsou pro komerční vysílatele atraktivní – na základě licenčních smluv je zařazují do nabídky svých streamingových platforem. Sekce Znáte z České televize je tak dnes součástí platforem Voyo (TV Nova), Prima+ (TV Prima) a čerstvě také Canal+ (Canal Group, provozovatel televizních platforem Skylink a FreeSat). Seriály natáčené původně pro Českou televizi si lze přehrát také na Netflixu.

