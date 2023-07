Dalibor Balšínek: Nabídneme víc videopodcastů, a za jednotné předplatné

Znásobit produkci produkci podcastů a nabídnout je kromě zvuku také formou videa plánuje Echo Media v čele se zakladatelem Daliborem Balšínkem, šéfredaktorem Týdeníku Echo a Echo24.cz a nyní ředitelem obsahu skupiny SPM Media, do níž Echo nově patří. SPM Media bude nově sídlit v nové budově na Křížové, kde se chystá také nové vysílání Radia Prostor (bývalé Rádio Zet) týchž majitelů Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka. Právě na Křížové by mělo spolu s Echem a Prostorem fungovat nové podcastové studio. „Těšíme se, až se přestěhujeme. Po deseti letech na Malostranském náměstí by nám nájem tak jako tak skončil. Přesouváme se na Smíchov, tam plánujeme podcastů víc,“ předeslal Balšínek v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem.

Sledujte celý videorozhovor

Echo Media už vydává týdenní audiopodcast Porada Echa, který odstartoval na sklonku loňska. K dispozici je na YouTube i na Spotify, do konce dubna bylo možné předplatit si jeho celou verzi za 99 Kč měsíčně na platformě Pickey, poté se přesunul do prémiové sekce internetového Echa. V průměru získává celkem osm až deset tisíc přehrání na díl. „Poslední díly už jsou za paywayllem. Volíme strategii, že je vkládáme do prémiového produktu Echo Prime, kde jsou zároveň Týdeník Echo a komentáře. Jede to asi dva měsíce, a máme nárůst prodejů Echo Prime zhruba o 30 %. To je povzbudivé, a bylo to vlastně i smyslem,“ řekl Balšínek. „Jdeme po cílové skupině, nejdeme po mase,“ zdůraznil zároveň.

„Slibujeme si, poté, co jsme si to Poradou Echa osahali, že videem se dostaneme dál, budeme podcastů produkovat víc a budou všechny za jednu cenu pod Echo Prime,“ avizoval. Nový podcast by měli rozjet někteří z předních autorů Echa, například Lenka Zlámalová nebo Jiří Peňás. „Určitě převedeme do podcastové podoby Salon Echa,“ dodává Dalibor Balšínek ohledně formátu rozhovoru s několika respondenty, který je pravidelnou součástí tištěného Týdeníku Echo. Kapacity nového studia chce zároveň nabídnout i třetím stranám, externím tvůrcům, kteří mohou spolu s tím využít technologie či redakční systém od Echa, respektive technologické společnosti Coolpany, která také pod SPM Media spadá.

Porada Echa jako první podcast podle Balšínka uspěl proto, že v něm promlouvají stálí „hosté“: redaktoři týdeníku se v něm přou o tématech, která zpracovávají formou článků do tisku či na web: „Pro mladé aktivisty, kteří dominují médiím a sociálním sítím, jsme relikt minulosti, který dávno neměl existovat a pořád se ještě třepotá a má poslední zbytky sil, nedáváme se a nevzdáváme. Poradou Echa jsme chtěli ukázat, jak uvažujeme, často na rozdíl od mladších aktivistů debatu vyvoláváme a chceme ji, nechceme ustrnout na nějakých postulátech nebo myšlenkách, chceme se posouvat dál.“