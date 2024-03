Další Soukupova firma Media Master získala ochranu před věřiteli

Další ze zadlužených firem podnikatele Jaromíra Soukupa, společnost Media Master, získala od soudu tříměsíční ochranu před věřiteli. Společnost zajišťuje reklamu pro programy TV Barrandov, kterou Soukup spoluvlastní s podnikatelem Janem Čermákem. Firma dluží zhruba 608 milionů Kč. Vyplývá to z rozhodnutí Městského soudu v Praze.

V tříměsíčním moratoriu chce Media Master předložit věřitelům restrukturalizační návrh. Pokud se pro jeho realizaci vysloví potřebná většina a schválí jej soud, bude podle Čermáka na konci procesu stát fungující a oddlužená společnost. „Vzhledem k tomu, že samotný návrh moratoria a přípravu plánu podpořila většina věřitelů, věříme, že se podaří získat jejich podporu i pro další potřebné kroky,“ dodal Čermák, jehož tým návrh vypracoval.

Fungování Media Master je pro Barrandov Televizní Studio klíčové, protože pro televizi znamená hlavní zdroj příjmů. Zároveň prodává reklamní prostor i pro tištěná periodika Sedmička, Týden nebo Instinkt, které vydává Soukupova mediální společnost Empresa Media. Podle soudu jsou obě firmy propojené a tvoří koncern. Na Media Master podala exekuční návrh věřitelská firma Knowlimits Group a další věřitelé.

Pokud by soud moratorium nevyhlásil, mohli by podle jeho zdůvodnění někteří věřitelé uspokojit své pohledávky z majetku Media Master na úkor ostatních věřitelů, což by bylo v rozporu s insolvenční zásadou poměrného uspokojení věřitelů. Byla by také znemožněna reorganizace, kterou firma chystá.

Největší dluhy má Media Master u společnosti Gomanold, a to 313 milionů Kč. Tato firma spolu s dalšími věřiteli s moratoriem souhlasila. Jedním z věřitelů je i mediální dům Czech News Center.

Individuální moratorium je nový nástroj, který se do české legislativy dostal loni v září. Má pomoci firmám, které se ocitly v těžké finanční situaci a při zdlouhavé insolvenci by mohly zkrachovat. Zároveň ale musí být zřejmé, že díky nastaveným opatřením se dokážou udržet v provozu a splácet své dluhy.

Barrandov Televizní Studio získalo moratorium na konci února. Jeho závazky dosahují 991 milionů Kč. Čermák do Empresy, která TV Barrandov vlastní, vstoupil loni na podzim.

