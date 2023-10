„Dáma a švihák.“ Prezidentova choť a Milan Šteindler mají podcast na Seznam Zprávách

Internetové Seznam Zprávy uvádějí nekonfliktní povídání režiséra Milana Šteindlera s Evou Pavlovou, manželkou prezidenta Petra Pavla. Podcast Dáma a švihák aneb Káva, nebo čaj? začal vycházet v podobě videa a také ve zvukové verzi na audioplatformách. Pavlová a Šteindler v něm „vážně i odlehčeně otevírají celospolečenská témata“, respektive „probírají témata, kterým se chce Eva Pavlová ve své pozici věnovat“.

Šteindler řekl, že sám Pavlové navrhl vlastní platformu, „kde by se cítila komfortněji a mohla sdílet představu o svých projektech, plánech, případně přiblížit veřejnosti své zájmy“. V prvním díle vede rozhovor jen se samotnou Pavlovou. Do dalších epizod si mají zvát hosty. „Chceme, aby náš podcast byl zábavný a přinášel užitečné informace,“ uvedla Pavlová.

„Původně měl tento pořad moderovat muž, který spadá do kategorie švihák, Tomáš Hanák. Ale bohužel musel nečekaně odcestovat za svými příbuznými do Tanzanie, a tak zůstalo u muže, který spadá do kategorie ‚zajímavý‘, a to jsem já,“ sdělil Šteindler úvodem prvního dílu. Pak se Pavlové ptá, jak řeší to, když si při oficiální akci potřebuje odskočit, jestli má při veřejných vystoupeních trému nebo jestli ji ráno budí komorník.

„Rádi v obsahu experimentujeme. Snažíme se přicházet s formáty, které se na naší scéně objevují poprvé. Nabídka Milana Šteindlera, abychom exkluzivně vysílali pořad první dámy, nás oslovila i tím, že to není snadný úkol. Jednou z rolí nezávislého média je hledání neotřelých pohledů, které inspirují k debatám. Věřím, že se k tomu tímto projektem opět trochu přibližujeme,“ prohlásil ředitel zpravodajství Seznamu Jakub Unger.