Darko Silajdžić odchází z DDB, povede vlastní agenturu Imminent

Po 11 letech v agentuře DDB Prague odchází Darko Silajdžić z pozice executive group chairman. Přechází do vlastní agentury Imminent, kterou vlastní z 90 %, zbylých 10 % v ní má Veronika Babkovová, která v DDB působila na pozici senior project manager. Čerstvě založená agentura Imminent je nástupnickou firmou DDB Fresh, dosavadního oddělení agentury DDB Prague, které vzniklo loni na podzim a zaměřilo se na oblast udržitelné módy pro klienty z jiných odvětví než právě z módy.

„Někdy je třeba udělat krok, který byste ještě před pár měsíci nečekali, který je ale z mnoha ohledů ten nejlepší možný,“ podotkl k tomu Silajdžić. Značka DDB Fresh tímto krokem zaniká, nová samostatná agentura bude fungovat pod zmíněným názvem Imminent a kromě módy rozšíří své působení i na „objects of culture“ v širším slova smyslu. S DDB bude i nadále úzce spolupracovat, a to jak na rozpracovaných projektech, tak i na získávání nových zakázek. Spolu se Silajdžićem přechází do Imminent i stávající tým v čele se spoluzakladatelkou projektu Babkovovou.

Na exekutivu DDB nemá mít tento odchod přímý vliv. Vedení pražské pobočky předal Silajdžić už před dvěma roky Janu Faflíkovi, gamingovou odnož DDB For The Win vede Gaving Cheng. „Z pohledu fungování agentury se nic nemění,“ říká Faflík. Součástí DDB zůstává i vlastní produkce Fame Factory. I ta vznikla za Silajdžićova vedení.