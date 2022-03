„Dávám punkový srdíčko.“ Méně cukřená Kofola chutná reklamním katům nejvíc

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 8. až 9. týden 2022 WMC Grey: MéněVíce (62 %)

značka: Kofola, klient: Kofola ČeskoSlovensko Boomerang Communication: Výzva plná hojnosti (44 %)

značka: Radegast Rog IPA, klient: Plzeňský Prazdroj VCCP Prague: Oslava (42 %)

značka: Birell, klient: Plzeňský Prazdroj YYY Agency: Astrid Bioretinol (28 %)

značka: Astrid, klient: Sarantis Czech Republic

Wilhelm Kinga: 25 let Penny (26 %)

Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Pro Kofolu zpívají Márdi i Horkýže Slíže

Český výrobce nápojů Kofola se dlouhodobě spojuje s tématem bezpodmínečné lásky. Linkou nové kampaně, která představuje novou řadu nápojů s nižším obsahem cukru, se stalo spojení Méně cukrování, více lásky. Přišla s ním kreativní agentura WMC Grey. Ta s Kofolou pracovala na strategii launche už od produktu. „Televizní spot vyprávíme podle vzoru legendárních reklam Kofoly. Jde o drobný milostný příběh, který se mohl stát každému z nás,“ říká David Suda, creative director WMC Grey. „Reagujeme na dlouhodobý trend a poptávku spotřebitelů. Pilotní odlehčenou verzi Kofola Citrus Lehká jsme uvedli na trh loni. Letos obsah cukru snižujeme o 30 % ve všech ochucených variantách a vytváříme tak novou řadu Kofola MéněVíce. V jejím pojmenování se odráží hlavní myšlenka nové kampaně, která právě startuje v televizi, a to že méně je někdy více,“ vysvětluje Ľubica Mieresová, manažerka značky Kofola. Natáčení spotu probíhalo v prostředí Středočeského kraje během loňského podzimu. Mladý pár Kláru a Kamila zahráli Alžběta Malá a Tony Mašek. Od prvního návrhu kampaňového vizuálu byl v centru pozornosti i velký růžový medvěd, aby vyjádřil přehnanou přecukrovanost, o kterou v kampani jde. Hudbu ke spotu zadala Kofola „osvědčeným autorům nepřeslazených lovesongů. V Česku tak zní písnička od Márdiho, frontmana skupiny Vypsaná fixa, na Slovensku song kapely Horkýže Slíže. Nová jarní kampaň Kofoly se objeví i v outdooru, v PR a online kanálech, včetně podcastu Love is On the Air webu Refresher, a také na místě prodeje.

Myšlenka „méně cukrování, více lásky“ se mi líbí. A vlastně mě i baví. Jen nechápu, proč mi spoty Kofoly připadají jako „storky“ - sejm, sejm, bat difrent; plyšový medvěd, vodácký kemp, klíště na šourku, bez ohledu na to, jaká to dělá agentura. Asi už jsem starej.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Chování toho kluka je zcela nelogické a iritující. Love story, která drhne stejně jako kartáč na hlavě plyšáka.

Jakub Hussar (Haze)

Ale jo, je tam láska, je tam klasická česká filmová postava, tzv. hrdina - chcípák, je tam trocha humoru, má to pointu, a ani mně, stařečkovi z Dolního Boomerova, se palce nerolují trapnem. Hudbu přežiju i já!

Vilém Rubeš

Herci představující ústřední pár jsou sympatičtí a spot má atmosféru „mladých let“. To se mi na něm asi líbí nejvíc. A nášivky jsou taky hezký nápad. Na hudbě se ale podle mě mohlo ještě trochu přitvrdit, přijde mi stále dost cukrkandlová. Když už, tak už!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Asi jo, i když je tam taková ta jakože drsná poloha a ve výsledku vlastně drsná není vůbec, přičemž by to divák snesl. Rozhodně je tam ale málo té Kofoly, jakože prezence značky, to bych nepodceňoval.

Pavel Jechort (Mall Group)

V týhle ruský zimě, chaosu, televizních zpráv, z nichž nemůžeš spát, potřebuju něco, co mě pohladí po dušičce. Na tý chatě, kde probíhá pankovej koncert pro pár kámošů a kámošek, je svět ještě v pořádku. Takže díky za tenhle pozitivní spot.

Ondřej Souček

Já prostě ty kampaně Kofoly miluju a oceňuju, že hlavní komunikace není „snížili jsme obsah cukru“, není to pojmenovaný light a podobný věci. Prostě hezky česky MéněVíce je bomba.

Michaela Oulehla (Cognito)

Jako divák dávám punkový srdíčko, jako kat tam vidím pár chyb (zvláštní timeline, ne úplně uvěřitelný situace, detaily jako brand new nášivky atd.).

Manuel Prada (Comtech Can)

2. Rog od Radegastu provází setkání s medvědem

Pivní značka Radegast přichází na trh se svou první IPA, pojmenovanou Rog. Název vychází ze staroslovanského výrazu pro roh hojnosti, symbolizující úrodnost a blahobyt. Socha boha Radegasta totiž drží tento roh ve své ruce. Komunikační koncept pro Radegast připravila agentura Boomerang. Komunikace nové varianty se objeví v televizi, onlinu, outdooru i místech prodeje. Hrdinu reklamního spotu, kterého ztvárnil herec Švandova divadla Jan Grundman, překvapí uprostřed lesa medvěd. Ve chvíli musí vyhodnotit veškerá nebezpečí a rozhodnout se, jak zareaguje. Spotu se režijně ujal Jakub Jirásek v produkci Stink Films, kameru měl na starost Štěpán Kučera. „S medvědem se nesetká pouze hrdina spotu. Stejnou možnost budou mít i spotřebitelé napříč celou komunikační kampaní, ve které se medvěd objeví,“ říká Anna Skalická, junior brand manager Radegastu.

On brand, to ano. Bukolická krajina a obehraná zápletka - vykrádání sebe sama. Přemýšlím, kolik mají v Radegastu ještě zvířat. Chlapák už odháněl vlka, teď medvěda. Pokud je myšlenkou představení volně žijících šelem na Nošovicku, beru kritiku o sebevykrádání zpět.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Radegast s příchutí Rajce. Nenadchne, neurazí.

Jakub Hussar (Haze)

Mělo to být drsné, ale je to jak nažehlená flanelová košile nedělního trampa.

Vilém Rubeš

Zatímco spousta pivních značek už roky tápe a hledá svůj „ksicht“, Radegast si ho drží už léta. A teď je ten ksicht dokonce medvědí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak tady už jsme šáhli hodně do říše snů, že? Jenže když se podívám na Gambáč, tak Radegast alespoň drží vizuální a příběhovou linku.

Pavel Jechort (Mall Group)

Les je plný hojnosti samozřejmě, to řikám furt. A vycpanejch medvědů i bláhovejch turistů, kteří se pokouší dobře mířenou trefou butrem roztančit past volně položenou na jehličí. Mám rád trocha bizáru, proč ne.

Ondřej Souček

Kdybych si nepřečetl vysvětlení, možná bych to ani nepochopil. A tím myslím právě to propojení produktu a dlouhodobé komunikace Život je hořký. U Radegastu jsme zvyklí na jinou ligu. Jako medvěd dobrý, ale fakt tam bylo to ohrožení a emoce? Dramatický moment? Záchrana přírody? Hořký život chlapa? Ne, emoce tam prostě zoufale chybí. PS: A jakou roli tam hraje to pivo?

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Nevím, nevím... oproti předchozím spotům Radegastu mi tu „něco“ chybí. Ale pořád je to Radegast, pořád je to zasazeno do přírody... takže základ dobrej.

Michaela Oulehla (Cognito)

Good job! Jen voiceover se snaží říct moc věcí z briefu.

Manuel Prada (Comtech Can)

3. Zdeněk Maryška chválí chuťově plnější Birell

Na českém a slovenském trhu je světlé nealkoholické pivo Birell s vylepšenou recepturou, a to 30 let od uvaření své první várky. Díky nové receptuře bude vlajková loď portfolia Birell chuťově plnější a ještě blíže chuti klasického světlého piva, slibuje jeho výrobce Plzeňský Prazdroj. Kampaň, která vznikla opět ve spolupráci s VCCP, navazuje na loňskou kreativu a dramatizuje tentokrát vylepšenou chuť, kterou mají ocenit i zkušení pivaři. Loni značka bojovala proti zastaralým předsudkům, které se k nealko pivům často vážou. „Téma nevyžádaných komentářů okolí se spotřebiteli rezonovalo, a vylepšená receptura nám dala do ruky další náboje pro to se jich nadobro zbavit. A tak jsme do hlavní role obsadili skutečnou autoritu na pivní chuť - světem protřelého dědu,“ popisuje myšlenku kampaně kreativní lídr VCCP Dragan Vekić. Zmíněného „světem protřelého dědu“ ve spotu představuje herec Zdeněk Maryška. Televizní spot vznikl v režii Alice Nellis v produkci Boogie Films, vizuály nafotila Alžběta Jungrová. Kampaň běží napříč kanály s využitím i nestandardních venkovních formátů od 25. února v Česku a o pár týdnů později na Slovensku. O digitální část kampaně se postarala agentura Triad.

Evidentně mám problém. Jméno Zdeněk Maryška mi příliš nerezonuje, takže vidím jen takový walking brief. Kde nic není...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Hezké řemeslo, hezky nasvícené pivo. Je to asi poprvé, co jsem dostal během reklamy chuť na nealko pivo.

Jakub Hussar (Haze)

Vzít herce pomáhá. Dokonce i šustivé papírové repliky znějí jakž takž udržitelně. Jen mi tam chybí, proč si dávají ten Birell. Že chutná jako „opravdové“ pivo, je snad v roce 2022 už málo, ne? Ale chápu, že s právě prozřivším tatíkem nový trend nenasetujete. Škoda.

Vilém Rubeš

Taková standardní reklama. Slovy klasika: nijak mě neuráží, ale nedokážu se pro ni nadchnout a něco si z ní zapamatovat.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já nevím, ale Prazdroji reklamy nějak dlouhodobě nejdou. Nealko pivo je přece naprosto skvělá matérie ke zpracování, bych snad vymyslel i já. Místo toho je tam další partička, tentokrát se seniorem v čele.

Pavel Jechort (Mall Group)

By mě zajímalo, kde všude tedy děda za těch komančů byl, že tam měli tak blbý pivo. Birell je fajn nealko, ale je nealko a nelze srovnávat hrušky s jabkama. Kdyby měl Birell claim Probably the best nealko in the world, jsem s tim ale v pohodě.

Ondřej Souček

Řemeslně v rámci rozumného rozpočtu super. Ale že bych hned běžel do obchodu...

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Birellovská klasika, jak ukázat, že člověk nepotřebuje alkohol, a přitom se může v hospodě stále bavit... za mě palec nahoru.

Michaela Oulehla (Cognito)

Připomíná mi to reklamy, kdy holky na party při komplimentu na svůj svetr tahají prací prášky z kabelek. Reklamština.

Manuel Prada (Comtech Can)

4. Topmodelka Němcová propaguje Astrid Bioretinol

Agentura YYY představila kampaň k nové kosmetické řadě Astrid Bioretinol. Ta je určena ženám ve středním věku, které momentálně kupují přípravky proti stárnutí pleti s retinolem. „Cílem kampaně bylo představit ženám Astrid Bioretinol, inovativní alternativu retinolu, která přináší všechny jeho výhody, ale bez nežádoucích účinků jako pnutí, suchost nebo rudnutí pleti,“ vysvětluje Lukáš Musil, stratég YYY Agency. „Ženy ve středním věku jsou zákaznickou skupinou se značným potenciálem. Rády balancují mezi kariérou, rodinou a volným časem a nebojí se za naplněný život utrácet. Díky Bioretinolu už nemusí ženy dělat kompromisy ani v péči o pleť. Toto jsme chtěli kampaní předat,“ říká ke konceptu Anastasia Sochneva, senior account manager YYY Agency. Tvář kampani propůjčila topmodelka Pavlína Němcová. „Pavlína skvěle reprezentuje typ ženy, které je Astrid Bioretinol určen – je šarmantní, moudrá, vyrovnaná, která ví, že může mít obojí. Právě to jsme se ve spotu snažili vystihnout, hlavně pomocí designu,“ podotýká kreativní ředitel YYY Agency Marek Linhart. Ztvárnění kreativní kampaně si vzala na starost produkce Stink Prague s režisérem Lubošem Rezlerem a fotografem Ivanem Kaššou. Kampaň poběží od začátku února. Hlavními kanály kampaně jsou televize (spot, sponzoring) a online (YouTube, sociální sítě, bannery).

Život bez kompromisu. No jdi mi z dílny. Kdyby to bylo chytřejší, s dobrým nápadem, se skutečným insightem, hezčí, s lepší production value, tak by to mohl být možná ok spot.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Sterilní kravina.

Jakub Hussar (Haze)

Nějaká softvérem rozmazaná pani v návodně didaktickém studiu pronáší absolutní banality, u kterých usnou nohy, aby nám nakonec zamotala kudrlinku kecama typu „všechny výhody retinolu bez narušení pleti“. NKP na druhou.

Vilém Rubeš

Spot ani vizuály ničím nevybočují z komunikace konkurenčních kosmetických přípravků. Dokonce mi tím použitím vínovo-červené barvy připomínají jednu řadu značky L’Oréal... Ale Pavlína Němcová je fakt krásná.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nenadchne, neurazí, kreativa nacpaná osvědčenými klišé.

Pavel Jechort (Mall Group)

Ty devadesátky jsou v kurzu, koukám.

Ondřej Souček

Být ženou ve středním věku, upadnu po zhlédnutí tohoto extrémně originálního spotu do nudně vyprázdněné deprese, zavřu se s kýblem zmrzliny a láhví červeného do ložnice, abych se mohla vyplakat, protože fakt nežiju bez kompromisu a rozhodně to nevyřeší „můj krém“.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Takový očekávaný standard od kampaně na kosmetickou řadu.

Michaela Oulehla (Cognito)

Další reklama na krém. Tohle mi žádnou novou vrásku nevytvoří. Navíc není moc povedená ani nahrávka na závěrečný sdělení.

Manuel Prada (Comtech Can)

5. Penny slaví 25 let s Michalem Davidem

U příležitosti 25. výročí vstupu na český trh spustil maloobchodní řetězec Penny kampaň s Michalem Davidem. Její základ tvoří jeho největší hity jako Nonstop, To se oslaví, Pár přátel stačí mít, Nenapovídej či Céčka. Kampaň odstartovala 24. února na sociálních sítích, v televizi je k vidění od 1. března. Běží také v tisku, v kinech a přímo v obchodech. Oslava „cenových hitů“ hudební formou přináší cover verzi jednoho z největších hitů Michala Davida, který dostal nový text a nese nový název Kompot. Samotnou kampaň tvoří základní verze reklamního spotu o délce 40 vteřin s ústřední melodií písně Kompot. Tu pak doplňuje dalších devět hudebních minipříběhů. „V Penny se snažíme dělat věci neotřele, originálně, a zároveň oslovovat co nejširší veřejnost. Už v loňském roce se doslova fenoménem stalo pravidelné kroužkování s paní Bohdalovou. Proto i komunikační kampaň k tak významné události, jakou je 25. výročí, jsme pojali tak, aby byla vtipná, měla virální potenciál a dokázala vyvolat zájem,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny. „Nechceme vzpomínat na to, co bylo, a topit se v nostalgii, ale hledali jsme osobnost, která dokáže propojit generace. Michal David je hitmaker, kterého znají staří i mladí. Jeho písničky jsou bez diskuse hity a zná je každý. Toto spojení se tedy přímo nabízelo. Jsme přesvědčeni o tom, že volba Michala Davida a celkové pojetí reklamy bylo správnou volbou. Připravili jsme kampaň postavenou na jeho největších hitech, a doufám, že se nám ji podařilo vtipně propojit s tím, co lidem nabízíme my: cenové hity,“ dodává Vojtěch. „Věřím, že se nám podaří lidi pobavit i rozesmát,“ připojuje se Jens Krieger, generální ředitel Penny.

Jako perzifláž by mne to bavilo. Podle vyjádření generálního ředitele Penny to myslí vážně. Nevím, jestli si tohle jako zákazník zasloužím. Já si pořád ještě myslím, že ne. (Ale třeba jen patřím do té půlky národa, která fakt Michala Davida nedává.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Zločin proti lidskosti. Kvalitu tohoto spotu nechť posoudí tribunál v Haagu.

Jakub Hussar (Haze)

Nechme stranou laciné žerty na pana muzikanta. Ale chápete, co to musí být za beznaděj a prázdnotu, že k jakémusi výročí značky nejsou schopni vymyslet nic jiného, než že se zase jednou vymáchají skoro půl století staré kulisy? NKP.

Vilém Rubeš

Jsem stoprocentně přesvědčena, že všichni, kteří kampaň vymýšleli a tvořili, se museli královsky bavit. A na osmdesát procent jsem přesvědčena, že popěvek „kompot, nesu vám kompot“ vznikl v rámci nějakého brainstormingu, kdy se tomu všichni zasmáli jako totální blbosti, ale pak někdo řekl „ty vole, ale proč vlastně ne?“ Ty vole, vlastně proč ne. K Michalu Davidovi sympatie nechovám, ale vlastně nevím, jestli to někoho zajímá...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Au, tvl.

Pavel Jechort (Mall Group)

Největší šok bývá, když vidíte v televizi člověka, jehož podobu máte nějak zafixovanou, a najednou čelíte aktuální vzhledové skutečnosti. Zapomenete, proč se na něj díváte, jenom si instinktivně odtáhnete od monitoru a zašeptáte: „Mami, je tu...“ Až půjdu nakupovat do Penny, asi se budu za každym regálem otáčet, jestli se na mě nechystá skočit.

Ondřej Souček

To jako fakt? Zaplatím si Michala Davida a výsledek je tohle? Já bych tu masovou cílovku 50+ raději nepodceňoval.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Kompot? Spíš komplot fanoušků Michala Davida proti zbytku republiky. Věřím tomu, že Penny ví přesně, kdo je jejich cílovka, a že přímo na ni je to mířené. Protože pak je to totiž geniální tah. Jinak to nechápu.

Michaela Oulehla (Cognito)

Vlastně je to geniální – stávající cílovka to bude milovat a jako parodickej bizár to přitáhne pozornost mladý cílovky k brandu. Ale mě osobně kompot nebere.

Manuel Prada (Comtech Can)

