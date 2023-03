DDB se vrací do Asociace komunikačních agentur

Reklamní agentura DDB Prague je po čase zpět v Asociaci komunikačních agentur (AKA). Z ní vystoupila v roce 2020, po peripetiích kolem volby prezidenta spolku. „Z této, podle nás potřebné asociace stává platforma pro politické a zájmové boje jednotlivých frakcí a jednotlivců,“ kritizoval to tehdejší šéf DDB Darko Silajdžić. Nynější motivací DDB k návratu je „možnost otevření problematiky reklamy jako nákladové položky a motivace nových talentů“. Současný šéf agentury Jan Faflík, který DDB vede od podzimu 2021, teď říká: „Jsme rádi, že jsme se stali členy AKA a můžeme tak přispět k diskusi o budoucnosti našeho oboru. Spolupráce s asociací nám umožní navázat kontakty s dalšími významnými hráči na trhu a získat nové poznatky a zkušenosti.“

Podle Faflíka obor komunikace dlouhodobě trápí dvě věci: nedostatek kreativních talentů se zájmem o reklamní branži a vnímání reklamy jako nákladové položky. Týká se to jak agentur, tak zadavatelů reklamy, míní.

Agentura DDB byla založená v roce 1949 v New Yorku a dnes má přes 200 poboček v 90 zemích světa. Pražskou pobočku tvoří 75 lidí patnácti různých národností. V roce 2020 se k ní přidala DDB For The Win, zaměřená na gaming a esport. Loni vznikla divize DDB Fresh, která se zakrátko oddělila v samostatnou agenturu Imminent, do jejího čela odešel Silajdžić.

Mezi klienty DDB patří McDonald’s, Komerční banka, Volkswagen Užitkové vozy, Mars, GrandOptical, Rossmann, Magistrát hlavního města Prahy, CZC či Panzani.