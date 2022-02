Devadesátky na ČT1 střídá dvoudílný film od režiséra Sametových vrahů

Po šesti nedělních večerech, které na ČT1 obsadil populární krimiseriál Devadesátky, přichází premiéra dvoudílného filmu Vražedné stíny. Nový snímek o dvou částech bude mít na prvním programu České televize místo v neděli 20. a 27. února, vždy od 20.10. Režíroval ho Jiří Svoboda, který už v roce 2005 pro televizi zpracoval příběh orlických vrahů, hlavní motiv rovněž zmíněné série Devadesátky. Svobodovy Sametové vrahy reprízovala ČT1 minulou neděli později večer, po závěrečném dílu Devadesátek.

„Vražedné stíny jsou, stejně jako jejich literární předloha Počmárané nebe spisovatelky Petry Bačovské, velmi zvláštní detektivkou. Vždy, když si myslíte, že víte, co je jádrem příběhu, objeví se nová rovina, nový vyprávěcí obzor, který vše zkomplikuje. Film noir, v němž nelze věřit nikomu a z něhož nikdo nevyjde bez poskvrny,“ říká ředitel vývoje a nových médií České televize a kreativní producent snímku Jan Maxa. V hlavních rolích se ve Vražedných stínech představí Ondřej Vetchý, Martin Finger (jeden z protagonistů Devadesátek) a Miroslav Donutil.

Režisér Svoboda našel ve zmíněném románu motiv, který rozpracoval do napínavého dvoudílného příběhu. „Je o poměrech u nás v policejních a justičních orgánech a soubojích milionářů… Bohužel se mnoha lidem spravedlnosti nedostává. Justiční mašinérie jednotlivé případy prosívá často řadu let. Lidé pak už zapomenou, o co tenkrát šlo, za co měl být někdo odsouzen a nakonec nebyl,“ říká Jiří Svoboda, který psal i scénář.

Kromě Vetchého, Fingera a Donutila v novince hrají Eva Josefíková, Tomáš Töpfer, Tereza Hofová, Nikita Machytková, Filip Blažek, Jan Dolanský, Marek Vašut, Andrea Pomeje, Tomáš Dastlík, Jana Krausová, Markéta Schimmerová Procházková, Marie Poulová či Kajetán Písařovic. Za kameru stál držitel osmi Českých lvů Vladimír Smutný, pro něhož jsou Vražedné stíny už devátou spoluprací s Jiřím Svobodou.