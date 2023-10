Janek Rubeš: Táta učil česky Rolling Stones a já se naučil anglicky z opery

Janek Rubeš je kluk z Prahy, kterého na různých sociálních médiích sledují skoro dva miliony lidí. Kdysi jej zvolil do svého žebříčku 30 pod 30 i časopis Forbes (vedle Dominika Feriho či Přemka Forejta). Patří mu i novinářská cena pro nadějné mladé žurnalisty. Ale pořád je to hlavně skromný chlápek, který v Digilidech dostal od Petra Laštovky zlaté digitálky. A společně prošli celý Jankův příběh od dětství, až po zářivou současnost, ve které nahání veksláky, podvádějící taxikáře, ale taky zve na dobré jídlo.

Laštovka si tak trochu hraje na tátu Jankovy kariéry, tak nám pan Rubeš osvětlí, jak to bylo: „My jsme tenkrát za tebou přišli s článkem v Lidovkách od Ondry Austa s titulkem Pane Čunku, znáte Noisebrothers?“ Jak právě tenhle článek ovlivnil další budoucnost, to se dozvíte v tomto dílu Digilidí.

Digilidi s Laštovkou na drátě

Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka.

Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo.

A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát!

