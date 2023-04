Digisemestr 2023 nabídne špičkové marketéry, bohatý program a nekončící digitální komunitu

Dvanáct výukových sobot digitálního marketingu opět přináší jedinečnou příležitost učit se od špičkových českých a slovenských marketérů. Letošní ročník, který začíná 30. září na ČVUT v Praze, přichází s mnoha novinkami a programem, který nemá obdoby. Až do 10. května se můžete přihlásit za výrazně zvýhodněnou cenu!

Po loňském úspěšném návratu Digisemestru do offline podoby přichází na scénu letošní ročník, který se zaměří na pokrytí potřeb celého digitálního trhu. Program nabídne vyvážený mix špičkových spíkrů z agentur, firem i profíků na volné noze, kteří ve svých přednáškách umožní studentům nahlédnout pod pokličku marketingu v e-commerce, B2B prostředí i začínajících startupů. Vedle stálic Digisemestru, jako je Michal Pastier, Ondřej Sláma nebo Filip Podstavec, se letošní posluchači mohou těšit také třeba na Elišku Vyhnánkovou, Josefa Havelku či Doru Pružincovou. Jak na digitální marketing kromě nich prozradí také lidé ze společností Notino, Knihy Dobrovský, Vasky, Grizzly.cz, Švihej.cz, CDN77, Slideslive nebo Smartlook. Celkem letošní Digisemestr nabídne více než 50 lektorů.

Kvůli covidu došlo k velkému technickému posunu celého semestrálního studia, který se odrazí i v tomto ročníku. „V loňském roce se nám osvědčilo každou sobotu streamovat pro ty, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli na některou z přednášek dostavit osobně. Budeme v tom pokračovat i letos v ještě profesionálnější kvalitě.“ popisuje Jindřich Fáborský, zakladatel Digisemestru a Marketing Festivalu. Už samozřejmostí je také několik hodin e-learningového vzdělávání pro rozvoj technických dovedností (Google Analytics, práce s XML feedy a jiné). Pro Digisemestr 2023 budou lekce obohacené a aktualizované například o výuku ChatGPT a využití dalších AI nástrojů.

Velkou motivací je naprosto jedinečná příležitost rozšířit si své kontakty, navázat nové vztahy a přátelství. Pro studenty prezenční formy připravují organizátoři Digisemestru hned čtyři seznamovací a networkingové akce, na kterých se mohou lépe poznat s přednášejícími, dalšími významnými marketéry i spolužáky v příjemném neformálním prostředí mimo vysokoškolskou aulu.

Digisemestr 2023 není jen o absolvování 12 prestižních výukových sobot digitálního marketingu a získání uznávaného certifikátu. Absolvent letošního ročníku se nově automaticky stane právoplatným členem Komunity Digisemestru, která mu i po skončení studia nabídne nespočet dalších vzdělávacích a networkingových akcí, mnoho příležitostí být neustále v centru dění a nikdy nekončící rozvoj v oblasti digitálního marketingu.

Digisemestr začíná už 30. září v Praze na ČVUT. Cena tříměsíčního intenzivního kurzu je 20.990 Kč bez DPH, ale do 10. května je možné se přihlásit za výrazně výhodnější cenu 16.990 Kč bez DPH pro pracující, a 8.490 Kč bez DPH pro studenty do 26 let. I letos je kapacita pro Digisemestr omezená a tým organizátorů si své studenty pečlivě vybírá.

Více o Digisemestru Cílem Digisemestru, za nímž stojí pořadatel Marketing Festivalu, online makretér a konferenciér Jindřich Fáborský, je vzdělávat a vychovávat novou generaci odborníků na digitální marketing, kteří si z kurzu odnesou nejen jedinečné know-how od předních českých a slovenských marketérů, ale získají jedinečný rozhled podle aktuálních potřeb digitálního trhu.

Text je placenou propagací společnosti Marketing Festival