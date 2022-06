Digisemestr se po dvou letech vrací do školních lavic

Semestrální vzdělávací program Digisemestr se po dvou covidových letech vrací ve své offline podobě. Studenty čeká 12 sobot výuky digitálního marketingu od špiček české scény. Ty se představí od 1. října na ČVUT v Praze. Obsah míří více na strategii, všechny soboty budou streamované a ani letos nepřijdou technické dovednosti zkrátka. Ty se budou vyučovat formou e-learningu.

Covid-19 v posledních dvou letech Digisemestr úplně zastavil. To ale vytvořilo příležitost na přípravu nového konceptu. Dvanáct výukových sobot bude od 1. října zaměřeno více na podstatu oboru než na technické dovednosti. Naší snahou je studenty naučit o digitálním marketingu správně přemýšlet, vytvářet strategii, plánovat a propojovat jednotlivé disciplíny.

Samostatná sobota je tak letos věnovaná například budování značek, marketingové komunikaci a kreativitě nebo výzkumu v marketingu. Nově se v programu objeví jména jako Dora Pružincová, Jakub Petřina, Greame Murray či Tomáš Mrkvička. Celkem se v semestru představí až 40 jmen české a slovenské marketingové scény.

Letos bude premiérově každá sobota streamovaná. Pokud se tedy nebude moci kdokoliv dostavit do auly osobně, vždy bude k dispozici pohodlná varianta streamu ve vysoké kvalitě s možností pokládat dotazy. Záznamy všech přednášek jsou samozřejmostí.

K Digisemestru už tradičně patří i výuka technických dovedností. Ty se přesouvají primárně do e-learningu. Každý student dostane k dispozici zhruba 15 hodin předtočených videí, které je naučí konkrétní techniky běžně používaných nástrojů: Facebook Ads, Google Ads, Seznam Sklik, práce s XML Feedy, Google Analytics ale třeba i základy řízení projektů v moderních nástrojích.

Motivací ke studiu Digisemestru byly vždy také nové kontakty a vazby na zajímavé lidi z oboru. Kromě možnosti seznámit se o výukových sobotách v aule ČVUT, jsou už teď naplánované tři večírky v průběhu semestru.

Digisemestr začíná 1. října v Praze na ČVUT. Do 30. června je možné poslat přihlášku za výhodnější cenu: 7.990 Kč bez DPH pro studenty do 26 let a 14.990 Kč bez DPH pro ostatní.

Jako každý rok, i letos si organizátoři Digisemestru své studenty vybírají. Dejte si proto na své přihlášce záležet.

Text je placenou propagací Digisemestru