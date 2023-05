Digitální agentura Cognito slaví 15 let. Vydává vzpomínkovou microsite a roste obratově i personálně

Digitální agentura Cognito, která provozuje dvě specializované divize – marketingovou a vývojářskou, oslavila 15 let působení na trhu. Kreativní tým pod vedením CMO Michaely Luňáčkové připravil u příležitosti výročí narozeninovou microsite s názvem Zpátky do historie.

„Není to jen o reflexi našeho působení jako agentury. Na vzniklé microsite představujeme Cognito jako hybatele dějin od počátku věků. Ale tehdy ještě incognito,“ vysvětluje. „Celé je to pojato zábavnou a provokující formou, způsobem, který nás vystihuje nejlíp.“

Součástí incognito kreativy jsou obrázky a fotky, které vedou každý z milníků k trefné pointě. „A právě s tím nám pomohlo Midjourney, které při správném zadání zvládá v krátkém čase vygenerovat výstupy různých stylů. Díky tomu jsme věrně napodobili třeba klasicistní malbu, psanou cyrilici nebo fotografii z devadesátých let, a to bez nutnosti řešit autorská práva. Výstupy jsme pak jednoduše upravili do finální podoby,” dodává art directorka Petra Kašparová.

Není to však poprvé, co kreativní tým Cognito využil umělou inteligenci jako nástroj pro tvorbu kreativy. Nedávno představil první AI kampaň v Česku pro rádio Evropa 2 navazující na jejich dlouhodobý koncept Držíme ti flek.

Pro brněnskou agenturu Cognito byl loňský rok ve znamení růstu, a to jak obchodním, tak personálním. Agentura má momentálně 29 zaměstnanců, její obrat meziročně vzrostl o 38 %, konkrétně na 27,5 milionu Kč. Po úspěšných výběrových řízeních připravuje Cognito redesign webu společnosti Isotra, jehož součástí je integrace nového konfigurátoru produktů, a nový e-shop a marketingovou analýzu pro Mojelekarna.cz.

Mezi stálé klienty Cognito patří mimo jiné Active Radio (Evropa 2 a Youradio Talk), Emco, Chytrá lékárna, ČSOB nebo MarLen. V minulosti Cognito pracovalo například pro Stock Plzeň-Božkov, Hero, T-Mobile nebo Home Credit.

Text je součástí placené spolupráce s agenturou Cognito