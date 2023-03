Pro každý rok existují předpovědi pro různá odvětví a témata. Pozoruhodná je studie, která byla vydaná Reuters Institute ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, zabývající se předpověďmi a trendy pro odvětví „žurnalistika, média a technologie“. V této studii zjišťujeme, že 72 % digitálních vydavatelů, kteří byli dotázáni, plánují letos věnovat více finančních prostředků na podcasty a digitální audio. Dalších 67 % z nich vyjádřilo záměr větších investic do digitálních videoformátů ve srovnání s předchozím rokem. Tento trend je pozorován i jinými vydavateli a studiemi.

Pro současnou generaci, která vyrůstá se silným zaměřením na videoobsah více než jakákoliv jiná před ní, nejsou tyto předpovědi žádným překvapením. Nicméně podívejme se na to, co se odehrává po technické stránce tohoto fenoménu. Lídři v oblasti videostreamingu, jako jsou například JW Player, Brightcove a Vimeo, pokulhávají, co se diverzifikace jejich nabídky týče.

Digitální vydavatelé totiž často potřebují nakoupit řadu softwarových nástrojů, aby mohli poskytovat co nejlepší obsah, jelikož na trhu chybí produkt, který by koncentroval vše do jednoho. V době, kdy se nové technologie a softwary objevují jako houby po dešti, je pro profesionály náročné najít řešení, které by splnilo širokou škálu jejich požadavků a umožnilo jim dostatečnou volnost při tvorbě.

Alternativa k běžným přehrávačům: produkt VP Player od společnosti Gjirafatech

Zajímavým objevem je společnost Gjirafatech, která nabízí produkt VP Player jako alternativu k výše zmíněným přehrávačům, avšak poskytuje mnohem širší škálu vlastností. Mediálním domům, vysílacím společnostem a digitálním vydavatelům umožňuje mít platformu pro video, livestreaming, TVOD, SVOD nebo bezplatnou knihovnu obsahu, včetně plně přizpůsobitelného, zpeněžitelného a adaptabilního audiopřehrávače. Tento přehrávač umožňuje uživatelům převzít absolutní kontrolu nad budováním vlastní značky. Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, jsou přirozeně náklady. VP Player nabízí cenově efektivní model, který vám umožní maximalizovat svou hodnotu za vaši finanční investici.

Jak VP Player pomohl esportovní organizaci dosáhnout úspěchu při streamování

Jedním z klíčových prvků pořádání úspěšného esportovního turnaje je zajistit, aby videopřehrávač používaný k streamování zápasů byl spolehlivý, s kvalitním obrazem, zvukem a plynulým přehráváním bez problémů. GjirafaGG je esportovní organizace, která pořádá úspěšné e-sportovní turnaje, včetně Champions of Champions Tour − South Europe. VP Player se osvědčil jako spolehlivý videopřehrávač pro esportovní turnaje, což pomohlo vybudovat jeho pověst jako spolehlivé streamovací platformy, která přilákala více než šest milionů zhlédnutí, 18 milionů minut použití a 20.000 real-time views.

Vzhledem k předpovídaným trendům se zdá, že VP Player je na správné cestě, jak pomoci digitálním vydavatelům řešit své rostoucí výzvy a získat kontrolu nad svým obsahem a platformami. Pečlivě tedy sledujme, jak se budou trendy v tomto odvětví vyvíjet v letošním roce a jak se VP Player na trhu prokáže.

