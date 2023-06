Distribuční PNS loni prohloubila ztrátu, prodej tisku klesl nejvíc za 10 let

Největší tuzemský distributor tisku První novinová společnost (PNS) loni prohloubil ztrátu o 23 milionů na 97,5 milionu Kč. Ta bude zaúčtovaná na účet neuhrazené ztráty z minulých let, rozhodla valná hromada firmy. Kumulovaná ztráta z předchozích čtyř let překračuje 430 milionů Kč. Distribuce, jejímiž akcionáři jsou přední tuzemští vydavatel deníků Mafra (37,51 %), Vltava Labe Media (35 %) a Czech News Center (27 %), totiž rok 2021 zakončila se ztrátou přes 75 milionů Kč, v roce 2020 skončila v mínusu 175 milionů a v roce 2019 to bylo mínus téměř 85 milionů.

Hospodaření První novinové společnosti (PNS)

rok 2019 2020 2021 2022 čistý obrat (v miliardách Kč) 3,66 3,34 3,28 3,24 hospodářský výsledek před zdaněním (v milionech Kč) -84,8 -175,4 -75,4 -97,5

Zdroj: výroční a tiskové zprávy PNS

Společnost loni nadále čelila zejména pokračujícímu sestupnému trendu na většině obsluhovaných trhů. Prodej tisku se snížil o 13,7 %, což byl největší pokles za posledních 10 let. Důležitý byl rovněž vliv vysoké ceny papíru, který negativně ovlivnil zejména poptávku po neadresné distribuci a po distribuci obchodních psaní.

Celkové výnosy firmy klesly o 34,9 milionu Kč na 3,24 miliardy. Absolutně nejvíce klesly tržby z volného prodeje tisku, a to o 69,2 milionu. Výnosy z neadresné distribuce klesly o 31,3 milionu. Výnosy z předplatného deníků se podařilo díky vyšším cenám naopak zvýšit o 8,1 milionu, příjem z předplatného časopisů stoupl o 13,2 milionu. Sjednání palivových příplatků znamenalo dodatečné tržby 25,3 milionu.

Valná hromada potvrdila současné členy dozorčí rady, ke kterým zvolila jako šestého člena Petra Mindžaka za vydavatelství Mafra.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v Česku a po fúzi s PNS Grosso a Mediaservis i největším alternativním doručovatelem adresných a neadresných zásilek. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 14.000 prodejních míst v Česku. O koupi PNS se zajímala Česká pošta. Antimonopolní úřad ale letos převzetí neschválil.