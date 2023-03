Do agentury Media Age přichází Vítězslav Charvát a Jakub Mikšovský

Do agentury Media Age přišli Vítězslav Charvát a Jakub Mikšovský. Charvát přichází do agenturního prostředí z kulturního marketingu, kde působil 12 let. Podílel se například na vstupu televizní společnosti DigiSport na český mediální trh nebo na spolupráci s Národním divadlem Brno a JazzFestBrno. Centralizoval obchodní činnosti divadelní společnosti StageArtCz, spolupracoval na vydání CD Davida Rottera s Peterem Lipou nebo Bolkem Polívkou. Je spoluzakladatelem agentury, která pomáhala Saloos Naturcosmetic při implementaci online marketingových nástrojů a tvorbě obsahu pro sociální média, na níž se jeho dílčí agentura soustředí.

Mikšovský bude mít na starosti nejen komunikaci s klienty Media Age, ale také interní PR samotné agentury. Poslední dva roky vedl PR oddělení fintech startupu Probinex. V minulosti působil jako tiskový mluvčí ve státní správě. Za sebou má i spolupráci s několika profesionálními sportovními kluby, jako je fotbalová Zbrojovka Brno nebo basketbalový klub Basket Brno, kde měl na starosti celé PR a marketing.