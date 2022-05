Do agentury Visibility nastoupili Klára Jenderková a Tomáš Richter

Digitální agenturu Visibility doplnili seniorní specialisté Klára Jenderková a Tomáš Richter. Jenderková se stává součástí týmu client services. S marketingem má na 20 let zkušeností, které nasbírala na straně agentur i klientů. Spolupracovala například na projektech rebrandingu dealerské sítě Škoda Auto nebo spolupráce Obchodního centra Quadrio s Českým olympijským výborem při příležitosti Letních olympijských her v Riu 2016. Před příchodem do Visibility byla téměř pět let součástí týmu PR a komunikace Středočeského kraje.

Richter přichází na pozici campaign strategist, stěžejní pro největší klienty agentury s multikanálovými kampaněmi. V minulosti působil v Seznamu, GroupM, Adexpresu, kde po spojení s agenturou Inborn vedl tým 20 specialistů. Na straně klientů byl třeba v marketingovém týmu online lékárny Pilulka.cz. Kromě výkonnostních kampaní pracoval se zbožovými vyhledávači a sociálními sítěmi. Nyní se soustředí na řízení programatických kampaní na Google Marketing Platform Enterprise.