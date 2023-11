Do agentury Visibility přišla Nathalie Peyrichout

Do pražské agentury Visibility Digital na pozici marketing & strategy business development nastoupila Nathalie Peyrichout. Jejím hlavním úkolem bude pomáhat klientům naplňovat jejich strategické cíle, inovovat a testovat nové produkty, a také starat se o marketing samotné Visibility.

Peyrichout předtím působila pět let v Creative Docku. Mezi její klienty patřily zahraniční i české korporáty, z tuzemských například nakladatelství Albatros Media nebo online životní pojištění Mutumutu. To provázela od vzniku přes expanzi do Francie až po prodej do portfolia Société Générale.

