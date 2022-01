Do AKA vstoupily agentury Better a Konektor, vystoupila Made by Vaculik

Do Asociace komunikačních agentur (AKA) vstoupily nově další dvě agentury, a to brněnská agentura Better a v Praze sídlící skupina Konektor. Asociaci naopak opustila pražská pobočka slovenské agentury Made by Vaculik. Už koncem loňska se členy AKA staly aktivační agentura Noe’s a digitální agentury Effectix a Visibility Digital. Celkem asociace sdružuje kolem 50 tuzemských komunikačních agentur různého zaměření.

Brněnský Better s pobočkou v Praze vyrostl na digitálních výkonnostních kampaních, postupně vstoupil do dalších oblastí komunikace a dnes nabízí spektrum služeb značkám po celém Česku.

Konektor zahrnuje několik právních entit, které pokrývají komunikaci včetně klasické reklamy, PR, digitál či influencer marketingu. „Konektor měl možnost se blíže seznámit s agendou asociace během loňského roku jako aktivní člen iniciativy Cesta ven. V AKA chce být aktivní a podílet se na vytváření standardů a etických pravidel trhu,“ uvedl ředitel AKA Marek Hlavica.