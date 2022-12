Do AKA vstupují agentury Etnetera Motion a Proficio

Asociace komunikačních agentur (AKA) přivítala dva nové členy. Staly se jimi digitální agentura Etnetera Motion a konzultačně-marketingová skupina Proficio. AKA tak má v současné době 50 členů. „Agentury Etnetera Motion a Proficio jsme měli delší dobu v hledáčku. Jsme moc rádi, že je můžeme v AKA přivítat,“ uvedl ředitel AKA Marek Hlavica.

„Po více než osmi letech působení na trhu komunikačních agentur jsme rádi, že se můžeme zapojit do aktivit AKA a přispět tak ke kultivaci a podpoře našeho oboru na českém trhu. Kromě témat etiky a férovosti výběrových řízení bychom se rádi zaměřili na problematiku prolínání digitální transformace a komunikační strategie, ke kterým máme blízko díky našemu technologickému zázemí v rámci Etnetera Group,“ říká Michal Bubeníček, šéf Etnetera Motion, kreativní fullservisové agentury z technologické skupiny Etnetera Group.

„Proficio příští rok oslaví 10 let. Ušli jsme pořádnou cestu. Z původně čistě výkonnostní agentury jsme dnes konzultační skupinou zastřešující tři firmy. Pevně proto věříme, že jsme v pozici, kdy si od oboru nechceme jen brát, ale také mu začít dávat. Chceme se zapojit do kultivace českého marketingu a členství v AKA nám proto dává velký smysl,“ uvádí Martin Klusoň, head of marketing Proficia, které poskytuje konzultační a marketingové služby českým i mezinárodním klientům, zaměstnává 130 specialistů v pěti pobočkách ve dvou zemích.