Do Alarmu přicházejí Stanislav Biler a Eva Klíčová

Redakce internetového názorového deníku Alarm se rozšiřuje o dva kmenové redaktory. Stálým členem se stane dosavadní spolupracovník, publicista Stanislav Biler a dosavadní dlouholetá redaktorka literárního časopisu Host Eva Klíčová. Ta pro Alarm bude dělat jazykovou editorku.

Biler, někdejší člen tiskového oddělení kanceláře veřejného ochránce práv a přispěvatel webu Hospodářských novin, pro Alarm už přes rok připravuje satirický videopořad Všichni tady umřeme. „Show bude pokračovat i letos, spolupráci jsme se ale rozhodli ještě prohloubit. Biler bude psát pravidelně své vlastní texty a zapojí také do všech dalších redaktorských činností,“ říká šéfredaktor Alarmu Jan Bělíček.

Klíčová posledních 10 let působila jako redaktorka Hostu. V roce 2019 dostala za své psaní cenu Tvárnice pro literárního kritika roku. Tradiční literární časopis, který na začátku roku změnil po čtvrtstoletí šéfredaktora, teď opouští. „Nastupuje k nám na pozici jazykové editorky. Vybrali jsme jí z bezmála stovky uchazečů a uchazeček, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Jejím úkolem bude vylepšit po jazykové stránce obsah našeho média,“ popisuje Bělíček. Na webu by se měly objevovat i její vlastní texty.

Názorový deník Alarm se loni na podzim osamostatnil. Po osmi letech už nevychází pod hlavičkou kulturního čtrnáctideníku A2, založil vlastní vydavatelství. Vydařila se mu také kampaň na portálu Darujme, kde žádal o půl milionu a vybral 640.000 Kč. Levicově zaměřený portál má obrat přes čtyři miliony korun, tři čtvrtiny z toho tvoří dary od čtenářů. Redakce po příchodu Bilera a Klíčové čítá osm stálých členů.