Do AMI Communications přišel Martin Linhart z Fordu

Agentura AMI Communications přes léto posilovala. Martin Linhart, jenž v minulosti mnoho let vedl PR komunikaci českého Fordu, doplnil tým zaměřený na automotive průmysl. S AMI Communications spolupracuje dlouhé roky. Jako PR manažer českého zastoupení Ford Motor Company navázal spolupráci s AMI v roce 1998 a nyní přišel do agentury jako senior consultant. Začínal jako redaktor pořadu Auto Moto Revue Československé televize a přes zastávky v dalších médiích se přesunul do PR, které zajišťoval pro různé automobilky v Česku. Ve Fordu působil 23 let.

Rozálie Kloučková nastupuje do AMI na pozici consultant a bude pečovat o klienty z oblasti consumer marketingu jako Hebe, Elemis nebo Unilever. Od roku 2018 působila v České televizi, kde pracovala v různých redakcích, naposledy jako ekonomická redaktorka. Předtím pracovala v zahraniční redakci Českého rozhlasu. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Libor Rajský povýšil na pozici senior consultant a od září vede zmíněné týmy zabývající se klienty z automotive průmyslu a consumer marketingu. Této oblasti se věnoval též na předchozích pozicích v agentuře, kdy zajišťoval PR komunikaci například klientům Vafo, HP, DSV nebo Continental. V AMI působí od roku 2017 a soustředí se na dlouhodobou korporátní a produktovou komunikaci, předtím se dva roky zabýval marketingem. Má diplom ze City University of Seattle.

