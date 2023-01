Do Asociace online vydavatelů vstupují ČTK, New Look Media a Next Page Media

Asociace online vydavatelů (AOV) se rozšiřuje o tři další nové členy. Začátkem letoška přijala veřejnoprávní zpravodajskou agenturu Česká tisková kancelář (ČTK) a vydavatelské společnosti New Look Media, vydavatele časopisů Týdeník Euro či Dolce Vita, a Next Page Media, která provozuje web Peníze.cz a vydává časopisy Finmag, Heroine a Football Club. Necelé dva roky od založení má tak vydavatelský spolek už 21 členů, tedy přesně polovinu, kolik momentálně sdružuje tradičnější tuzemská Unie vydavatelů, existující od roku 1991.

„V současnosti evidujeme další přihlášky a můžeme tedy očekávat další rozšíření naší organizace,“ avizuje předseda AOV Libor Matoušek.

Členové Asociace online vydavatelů V abecedním pořadí Barbar

Budlive

Česká tisková kancelář

Český Internet (České stavby, České reality)

Deník N

Deník Referendum

Drbna.cz

e-Deniky.cz

Economia

Echo 24

Ekonews

Extra Online Media

Forum 24

Hlídací pes

i60.cz

Info.cz

Krajské listy

New Look Media

Next Page Media

Reportér

Studentské listy

„Dnešní doba klade na mediální domy stále větší nároky. V době, kdy pravidla hry určují zahraniční korporace a Seznam, cítím velkou potřebu koordinovat naši politiku společně s dalšími subjekty fungujícími na podobném principu a potýkajícími se se stejnými výzvami jako Next Page Media. Hlavním motivátorem pro vstup je pro mě osobně právě sdílení know-how a hledání společného postupu proti finančně silnějším subjektům, které ohrožují existenci menších mediálních domů,“ prohlásil jednatel Next Page Media Martin Vlnas.

„ČTK je stejně jako podobné agentury v jiných zemích specifický typ média. Jako multimediální agentura poskytuje svým klientům, především vydavatelům, širokou paletu služeb pro tvorbu obsahu - od textu, přes fotky, video, videostreamy, zprostředkovaně servis zahraničních agentur a podobně. Je tedy nutné, aby byla svým klientům nablízku, aby znala jejich problémy, jejich potřeby a dokázala na ně s předstihem reagovat. ČTK má současně zájem na tom, aby spolu vydavatelé spolupracovali v těch oblastech, kde mají společné zájmy,“ řekl generální ředitel ČTK Jiří Majstr.