Do aukce kmitočtů pro digitální rádia chce jít devět firem

Do výběrového řízení Českého telekomunikačního úřadu na licence pro rozhlasové digitální sítě DAB+ se přihlásilo celkem devět společností. Všechny splnily kvalifikační podmínky a mohou se zúčastnit říjnové aukce frekvencí v kmitočtovém pásmu 174 až 230 MHz, informoval dnes na svém webu úřad. Výběrové řízení vyhlásil na počátku srpna a zájemci se do něj mohli hlásit do konce měsíce.

Na říjen plánovaná dražba se uskuteční ve čtyřech aukčních fázích, ve kterých budou postupně rozděleny aukční bloky mezi účastníky aukce, uvedl úřad. Doplnil, že o udělení práva ohledně DAB+ usilují firmy Broadcast Services, Czech Digital Group, Fiera Touch, GG Omikron, Infinity Telecom, Joe Media, Play.cz, RTI cz a Teleko Digital.

Na rozdělovaných kmitočtech může vzniknout 27 regionálních a dvě celoplošné sítě. Vyvolávací ceny jsou u přídělů pro celoplošné sítě 1,05 milionu Kč, u regionálních se pohybují od desítek tisíc do 420.000 Kč podle počtu obyvatel pokrývaného regionu.

„Kmitočtové pásmo pro FM vysílání je téměř plné, tato nová platforma umožní novým programovým hráčům vstoupit na trh. Kmitočtové pásmo pro DAB se podařilo po několikaleté intenzivní práci zkoordinovat v průběhu roku 2022, a je tak možné jej využít. Vedle už úspěšně běžícího digitálního vysílání Českého rozhlasu tak umožníme i rozvoj komerčních sítí DAB,“ uvedl před časem předseda ČTÚ Marek Ebert.

Ve tendru byla stanovena rozvojová kritéria, která by měla zajistit nejen úspěšný rozvoj DAB vysílání, ale i efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů.

Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců 80 % obyvatel a dálnic.

Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.

Mezi výhody digitálního rozhlasového vysílání patří zejména možnost rozšíření nabídky celoplošně šířených programů. Dále jde o možnost lepší zvukové kvality nebo různé doplňkové multimediální funkce a aplikace, ke kterým příjemce nepotřebuje internet. DAB by měl umožnit výrazně lepší kvalitu a dostupnost příjmu za pohybu, tedy zejména v autech. Všechny nově prodávané vozy už povinně několik let přijímač DAB musí obsahovat.

V současnosti v Česku provozuje digitální rozhlasovou síť veřejnoprávní Český rozhlas, která pokrývá 95 % obyvatel.