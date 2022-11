Do čela Obsahové agentury se vrátil Martin Brablec, přišlo několik nových lidí

Marketingová Obsahová agentura letos posílila o čtyři copywriterky, správce sociálních sítí a projektového manažera. Kromě toho zahájila řadu nových spoluprací, a to s výrobcem autodílů Brano, vývojáři interkomů 2N Telekomunikace nebo asistenční společností Europ Assistance. Obsahovka i změnila adresu, dvakrát – v Praze nově sídlí v coworkingu WorkLounge Diamant na Václavském náměstí, v Brně obývá kanceláře na Husově ulici.

Do pozice šéfa se také po necelém roce vrátil zakladatel agentury Martin Brablec. Ten loni po šesti letech předával vedení provoznímu řediteli Vojtěchu Šmídovi a sám se chtěl zaměřit na strategické směřování firmy. „Máme za sebou rok plný změn. Po předcházející stagnaci jsme Obsahovku překopali od základů. Radikálně jsme zjednodušili vnitřní fungování, osekali nefunkční služby a veškeré úsilí soustředili na to, co umíme nejlépe – kontinuální dodávání fungujícího obsahu. Výsledkem je stabilní tým i klientská základna a skvělí noví klienti,“ shrnul.

Brněnský projektový tým posílil Alvin Korčák. Do Obsahovky přešel z pozice šéfa marketingu digitálního odpadového tržiště Cyrkl a pečuje o projekty klientů jako Neva, Raynet, Proof & Reason, Grit nebo Walmag.

Pražské copywritery doplnila Michaela Letošníková. Předtím působila jako projektová a marketingová koordinátorka v neziskové organizaci Nadání a dovednosti a pracovní zkušenosti má i z Velké Británie či Srí Lanky. V Obsahovce zastává pozici copywriterky, píše česky i anglicky. Obsah tvoří například pro EY, 2N Telekomunikace a Modrou pyramidu.

S brněnským týmem od začátku roku píše také Kamila Vlčková. Do Obsahovky přešla z oblasti vinařské turistiky, kterou propagovala pro Nadaci Partnerství. Podílela se na eventech jako Festival otevřených sklepů a Víno z blízka. V Obsahové agentuře píše pro Raynet, iDoklad nebo Proof & Reason.

Další brněnskou posilou je Hana Kratochvílová. Má zkušenosti jako copywriterka na volné noze a pedagogická pracovnice a propagátorka vzdělávacího programu Gendalos pod IQ Roma servis. V Obsahovce začínala jako markeťačka, nyní je copywriterkou. Píše pro Modrou pyramidu, Manutan nebo Soliteu.

O správu sociálních sítí klientů jako jsou Der Kurier, ECE Projektmanagement Praha, Neva, iDoklad nebo Emmy se stará Ivo Bednář. Dřív působil jako marketingový specialista a copywriter na volné noze.

Monika Fiantová, která posílila řady brněnských copywriterů, dřív vedla marketing v brněnské firmě Bamboolik. V Obsahové agentuře píše česky i anglicky pro bazény Compass, Walmag, Insolvenci 2008 nebo Milmar.