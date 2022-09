Do Graylingu nastupují Klára Sládečková a Iva Gašparová

Česká pobočka mezinárodní komunikační agentury Grayling se rozšiřuje o nové tváře. Na pozici PR konzultantky nastoupila Klára Sládečková, na pozici juniorního konzultantky ji doplnila Iva Gašparová.

Sládečková má čtyři roky zkušeností v oblasti PR a komunikace, v minulosti působila v agentuře FleishmanHillard, kde se věnovala zejména klientům z oblasti zdravotnictví a technologií. V agentuře Grayling nastoupila do PR týmu se zaměřením na fintech, kde bude zajišťovat aktivity zejména pro společnost Visa. Sládečková se specializuje na integrovanou komunikaci, spolupráci s influencery, mediální partnerství a tvorbu obsahu na sociální sítě.

Gašparová vystudovala public relations na Columbia College Chicago a má tři roky zkušeností v oblasti veřejných vztahů. Během své dosavadní kariéry si vyzkoušela práci také v PR agentuře v americkém Dallasu. V Graylingu podporuje týmy klientů Visa, Jaguar Land Rover a Primark.

„Vzhledem k tomu, že klientům nabízíme stále širší portfolio aktivit s přesahem do integrované komunikace, rozhodli jsme se PR tým posílit o další talentované kolegy. Klára i Iva přinášejí do agentury oborovou i zahraniční zkušenost,“ říká Kristýna Hájková, head of public relations českého Graylingu. Agentura má v Česku přes 20 lidí, kteří pracují pro klienty z finančních technologií, zdravotnictví, FMCG nebo e-commerce.