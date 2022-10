Do Katz83 přišli Zuzana Svobodová či Petr Lutonský, HR vede Zuzana Roubová

Mezi několik čerstvých posil agenturní skupiny Katz83 patří Zuzana Svobodová, která v minulosti působila v komunikačních odděleních nadnárodních firem. Donedávna pracovala jako manažerka externí komunikace v tuzemském T-Mobilu, předtím několik let vedla komunikaci McDonald’s pro český a slovenský trh, kam přestoupila z pozice manažerky komunikace české pobočky nadnárodního gigantu Coca-Cola. V Katz83 má nově jako strategic consultant na starosti vedení několika projektů, včetně komunikace souboru Cirk La Putyka. „Cirk La Putyka je od svého vzniku mojí srdcovou záležitostí, a tak když z Katzu přišla nabídka vedení komunikačního týmu pro tohoto klienta, nemohla jsem jinak, než nadšeně kývnout,“ uvedla Svobodová.

Další seniorní posilou je Petr Lutonský, který přišel z týmu názorového webu Info.cz vydavatelství CMI News (součást Czech Media Invest) z pozice new business developer. Za sebou má desetiletou praxi v PR agentuře Bison & Rose, kde měl v kompetenci produkci vlastních agenturních projektů. V Katz83 se bude starat o kompletní vedení projektu podcastu Insider, který s Jirsou moderuje šéfredaktor Info.cz Michal Půr, a dalších podcastů spadající pod Media Value, dceřinou firmu Katz83.

Naopak Jonáš Čumrik, který předchozí dva roky působil v Katzu jako ideamaker, opouští fulltime pozici a odchází na volnou nohu. Na práci pro klienta T-Mobile bude dál spolupracovat externě. „Byly to intenzivní dva roky a chtěl bych Jonášovi moc poděkovat za spolupráci. Dokázal naší agenturu výrazně posunout a zvýšit naší odbornost především v komunikaci s generací Z a ve využívání TikToku,“ uvedl majitel Katz83 Jirsa. „Po dvou letech jsem došel k závěru, že co jsem mohl předat, jsem předal a co jsem se mohl naučit, jsem se naučil. Teď je čas, abych vyrazil za novou výzvou a učil se dalším věcem,” dodal Čumrik, který stál u zrodu Katz83, pomáhal monetizovat podcast Insider a podílel se na kampaních produkovaných agenturou.

Dalšími novými tvářemi v týmu jsou Markéta Mol a Lola Jukelson. Mol přichází na pozici projektové manažerky z téže pozice v televizi Óčko. Předtím pracovala v agentuře Kolektiv jako social media manager. V Katz83 bude řídit velké projekty a spolupracovat s new business development manažerkou Kristínou Hotovou na nových akvizicích.

Jukelson nastupuje na pozici content manager. Přichází z agentury Blue Gekko, kde spravovala sociální sítě klientů. Zkušenosti má též z interního marketingového oddělení předního českého e-shopu Alza.cz z produkce edukativních videí. V Katzu se stará i správu sociálních sítí klientů a tvorbu foto- a videoobsahu pro komunikaci samotné agentury.

Růst týmu vede Katz83 k potřebě začít systematicky řešit problematiku lidských zdrojů. Tu má nově jako HR manažerka na starosti Zuzana Roubová, která přišla z digitální agentury Adastra.one, kde se na obdobné pozici věnovala náboru. Jejím úkolem v Katzu je právě nastavit procesy náboru nových zaměstnanců a také zprofesionalizovat práci s lidmi v rámci agentury a zajistit tak její bezproblémový chod.

„Daří se nám do týmu dostávat stále více a více seniornější kolegy a díky tomu můžeme dále růst a oslovovat nové a zajímavé klienty. Už nyní je jasné, že letošní rok bude pro Katz83 úspěšný a v nastaveném trendu budeme pokračovat i rok příští,“ uzavírá Jirsa.