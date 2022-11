Do McCann Prague přichází Markéta Růžičková, střídá Jaroslava Malinu

Na pozici chief growth officer nastupuje do managementu reklamní agentury McCann Prague Markéta Růžičková. Střídá tak Jaroslava Malinu. Ten se po 12 letech v McCannu „vydal na své kariérní cestě dál k vlastnímu růstu“, uvedla bez podrobností agentura. Jako ředitelka pro růst bude Růžičková odpovědná za rozvoj agentury a úzce spolupracovat s vedením sítě McCann i jejím ekosystémem. Má také pomáhat lokálním klientům McCannu ve všech oblastech marketingové komunikace.

Za sebou má působení v české společnosti Lasvit, kde vybudovala digitální marketing, a profesní zkušenosti sbírala na několika světových trzích. Nejprve působila v USA, kde v rámci newyorské pobočky Czech Invest pomáhala českým startupům. Poté pracovala v L’Oréalu jako key account manager a následně vedla marketing Estée Lauder v Česku a na Slovensku. Spolupracovala také s mezinárodními společnostmi FWD Insurance, Farfetch, Quintessentially, Ports 1961 nebo Moser, a v Asii založila i vlastní agenturu Behind The Brands. Do Česka se vrací po šesti letech v zahraničí.