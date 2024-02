Do Media Age nastoupily Natálie Bičanová a Marijana Brajdić

Z brněnského studia České televize do komunikační agentury Media Age přišla Natálie Bičanová. V ČT působila jako koeditorka na sociálních sítích a moderátorka anglického pořadu Roundup. Občas moderovala i v češtině, a to přehled ze sociálních sítí pro Regiony ČT24. Pracovala také na sérii rozhovorů Taste of Brno, v nichž představovala anglicky mluvícímu publiku vybrané brněnské gastropodniky. V Media Age se Bičanová uvedla prací na oslavách 10. výročí otevření Galerie Šantovka a 15. narozenin Arkád Pankrác. Rozjížděla TikTok pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR. V současnosti dělá na kampani ministerstva životního prostředí, na přípravě letošního ročníku Dance Battle v Galerii Vaňkovka a na obsahu sociálních sítí samotné agentury – Facebooku, Instagramu a LinkedIn.

Jako event manager pak do Media Age nastoupila Marijana Brajdić, čerstvá absolventka jihoslovanských a balkánských studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Eventům se věnuje tři roky. Zkušenosti získávala v Erasmus Student Network Masarykovy univerzity, která pořádá akce pro zahraniční studenty přijíždějící do Brna – v roce 2021 jako event manager, v roce 2022 ve funkci prezidentky. V Media Age se podílela na narozeninách Šantovky a Arkád či také na zajištění setkání pro klienty.

