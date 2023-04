Do Media Age přišel copywriter Jan Šmikmátor

Kreativní tým brněnské agentury Media Age posílil v dubnu copywriter Jan Šmikmátor, který posledních několik let působil na volné noze. V agentuře nahrazuje Radku Zavadilovou. Absolvent žurnalistiky a mediálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Šmikmátor se psaní textů věnuje 20 let. Začínal jako vedoucí kulturní rubriky v Brněnském deníku Rovnost, potom vedl lifestylový magazín Toplife. Od roku 2011 do roku 2015 působil jako PR director v agentuře Marco, rovněž brněnské.

Šmikmátorovou specializací je gastro. Šest let psal texty a spravoval sociální sítě pro síť prodejen Sklizeno, s marketingem pomáhal několika brněnským restauracím (Rynk, Konfit, Šelepka), rozjížděl komunikaci brněnské řemeslné pekárny William Thomas Artisan Bakery, pomáhal výrobcům chilli omáček My-Chilli, byl mluvčím festivalu ekologických filmů Ekofilm nebo se podílel na kampani města Brna Jezdím pro Brno.