Do Native PR nastupují Markéta Kaclová a Radim Svačina

Komunikační agentura Native PR posílila o dva seniorní konzultanty. Na pozici account director začátkem února nastoupila Markéta Kaclová, která se má zaměřovat na rozvoj poskytovaných služeb, získávání nových zakázek a strategické poradenství. Už na konci loňska agenturní tým rozšířil Radim Svačina, který jako senior account manager zodpovídá za manažerské řízení několika zakázek a vede tým zaměřený na media relations, korporátní komunikaci a strategické poradenství.

Bývalá novinářka Kaclová pracovala po vstupu do public relations pro startupy i korporace z oblastí IT či FMCG. V agenturách Grayling, AC&C Public Relations a Konektor měla příležitost být u vstupu Googlu a YouTube na český trh, 10 let komunikovat projektu T-Mobile Rozjezdy či pro klienta LMC realizovat několik kampaní na podporu HR. Na Fakultě sociálních věd UK vystudovala žurnalistiku a nyní na alma mater dokončuje studium oboru Strategická komunikace.

Svačina do Native PR přešel po necelých třech letech z Ogilvy, kde působil jako account manager. Zkušenosti získal z poskytování komplexního klientského servisu pro Volkswagen Financial Services, Netbox nebo Mastercard. Spolupracoval i na kampani pro Sčítání 2021.