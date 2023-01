Do obchodního týmu Next Page Media přišly Olšavská, Sedláková a Petáková

Vydavatelství Next Page Media, které provozuje weby o osobních financích Peníze.cz a Peniaze.sk a vydává časopisy Heroine, Finmag a Football Club, posiluje obchodní tým. Na pozici team leadera nastupuje Denisa Olšavská, která předchozích osm let vedla obchodní tým vydavatelství Burda, kde se podílela se na celkovém rozvoji lifestylových titulů Apetit, Elle Decoration, Marianne bydlení či Marianne Venkov & styl. V minulosti pracovala také pro zpravodajský web iDnes.cz a katalogový vyhledávač Atlas.cz. V týmu bude Olšavská mít nově Silvii Sedlákovou s obchodními zkušenostmi z časopisů Forbes, Elle či Marianne, a Terezu Petákovou, která prošla Burdou, kde se jako obchodnice starala hlavně o Marie Claire, a Mladou frontou, kde dělala marketing.

„Silvie Sedláková bude mít spolu s kolegy na starosti web Peníze.cz a magazín Finmag, Tereza Petáková posílí obchodní tým magazínů Heroine a Football Club. Obě budou prodávat print i digitál,“ přiblížila Olšavská. Změny v obchodním týmu souvisejí s reorganizací obchodního oddělení, která proběhla v druhé polovině loňského roku. Z vydavatelství tak odešli Martina Řeháčková a externí obchodníci Jakub a Michaela Novotní.

„Vytvořením pozice team leadera a příchodem seniorních obchodníků reagujeme na zvyšující se zájem klientů o naše tituly,“ vysvětluje změny obchodní ředitel Next Page Media Michal Koubek. „Denisa, Tereza a Silvie nám pomůžou dál růst a plnit ambiciózní obchodní plán a mně umožní plně se věnovat rozvoji programatického obchodování a řízení plánovaných projektů v zahraničí.“

„Když chcete uspět na mediálním trhu, potřebujete nejen skvělý obsah, ale i výborné a zkušené obchodníky, kteří ho dokážou prodat. Denisa do týmu přinesla jasnou vizi, jak na to, a pomohla nám přenastavit procesy směrem k vyšší efektivitě obchodního oddělení. Tereza a Silvie jsou obchodnice se zkušenostmi z tematicky podobných médií, schopné prodávat od prvního dne. Tahle kombinace nám umožní růst i v letošním roce,“ předpokládá ředitel Next Page Media Martin Vlnas. Vydavatelství je součástí finanční skupiny Partners, jeho roční obrat dosahuje 50 milionů Kč.