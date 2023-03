Do Ogilvy nastoupili Matej Paluš a Mario Poór

Reklamní agentura Ogilvy oznamuje posily na klíčových pozicích v týmech pracujících pro klienty T-Mobile a Tesco. Matej Paluš nastoupil v polovině února a v roli account directora řídí tým Ticino, který zastřešuje klienta T-Mobile. Mario Poór rozšířil řady kreativního oddělení v lednu a jako expert na kreativu v retailovém odvětví pracuje na pozici creative director především pro Tesco.

Paluš přišel z agentury Triad, kde se poslední roky jako account director & teamleader soustředil hlavně na rozvoj týmu a klientský servis pro značky Ikea, Renault, Dacia nebo Velkopopovický Kozel (zde supervizoval přípravu kampaní pro zahraniční trhy). V Ogilvy je jeho hlavní zodpovědností vedení a rozvoj patnáctičlenného agenturního týmu Ticino po stránce personální i procesní. Jako hlavní partner a kontaktní osoba pro klientskou komunikaci dohlíží hlavně na efektivitu spolupráce. Pro T-Mobile zároveň koordinuje všechny zúčastněné strany při tvorbě kampaní a přípravě projektů.

Zkušený kreativec s retailovou expertízou Poór řídí v Ogilvy tým kreativců, který připravuje nadlinkovou komunikaci, integrované kampaně, instore komunikaci a nově i digitální kampaně pro značku Tesco v Česku. Poór se v reklamní branži pohybuje 20 let. Od roku 2020 pracoval jako creative director pro pražskou pobočku slovenské agentury Effectivity, která v roce 2022 rebrandovala na Effe Prague. Posledních několik let se věnoval hlavně práci pro maloobchodní řetězec Kaufland. Před přesunem do Česka pracoval na slovenském reklamním trhu, kde si prošel agenturami Mark BBDO nebo Respect APP. Nejvíce zkušeností nasbíral v agentuře MUW Saatchi & Saatchi na klientovi T-Mobile. V roce 2010 slovenský magazín Stratégie jmenoval Poóra art directorem roku.