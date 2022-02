Do Ogilvy přišli Martin Halaxa a Zuzana Kabelková, Jan Fryč a Jiří Jón povýšili

Reklamní agentura Ogilvy ze skupiny WPP zkraje roku provedla ve své české pobočce změny na klíčových pozicích. V lednu nastoupil Martin Halaxa a jako creative group head vede agenturní tým kreativců pro klienta Tesco. Jan Fryč, který měl dosud na starosti kreativu a obsahové strategie v týmu sociálních sítí, si rozšiřuje záběr a ve funkci creative lead bude působit v rámci celé agentury. Nově vytvořenou pozici strategy director od února obsadila Zuzana Kabelková – do Ogilvy a do Česka se vrací po pěti letech v zahraničí. Strategický tým od ledna zaštiťuje společně s divizí Ogilvy Consulting Jiří Jón, na pozici head of strategy & consulting. Zastoupí Jakuba Hodbodě, který od loňska v Ogilvy působí jako chief strategy officer, nyní se ale bude ve větší míře věnovat svým mezinárodním závazkům ve skupině.

Halaxa řídí v Ogilvy tým kreativců, který připravuje nadlinkovou komunikaci, integrované kampaně a veškerá instore sdělení značky Tesco v regionu Česko, Slovensko a Maďarsko. V reklamě začínal jako copywriter a idea maker, později byl kreativním ředitelem v agenturách Peppermint či Havas. V poslední době působil na volné noze. Je podepsaný pod kampaněmi pro Škoda Auto (sponzorství České filharmonie) či Vodafone (Losos na prázdninách) – i za ně získal kreativní ocenění Louskáček, Zlatá pecka či Golden Drum. V minulosti dělal i na televizních spotech pro Tesco.

I Fryč má v rámci kreativního oddělení Ogilvy novou zodpovědnost. Dosud zastával post head of social content & strategy, v rámci nové role creative lead bude spolupracovat s kreativními šéfy jednotlivých týmů napříč agenturou. Zaměří se zejména na kampaně a projekty s potenciálem pro kreativní soutěže.

Kabelková nastoupila se do české pobočky Ogilvy vrací z dosavadní pozice head of strategy v německé agentuře Wynken, Blynken & Nod. Z pozice strategy director bude v Ogilvy pracovat především na nastavování brandové komunikace a komplexních integrovaných kampaní pro Tesco a Raiffeisenbank. Zapojí se i do spolupráce s consultingovým týmem, kde využije zkušeností z Německa a Skandinávie a zaměří se na identifikování strategických příležitostí pro značky v oblasti udržitelného rozvoje.

„Vracím se do Česka zhruba po pěti letech a oproti zahraničí vnímám, že tu práce v reklamě vyvolává do velké míry negativní konotace. Obecně tu lidé v agenturách bývají přetížení, v některých případech mají blízko k vyhoření. To nejde změnit ze dne na den, ale ráda bych obrátila větší pozornost k leadershipu, procesnímu flow, vyvážené zpětné vazbě mezi klientem a agenturou i v rámci agentury a v neposlední řadě ke zdravému profesnímu seberozvoji,“ říká Zuzana Kabelková.

Strategii se věnuje 12 let a má zkušenosti zejména v oblasti retailu, inovací, fintech, farmacie, CSR a udržitelného rozvoje. Prošla agenturami Ogilvy a Publicis Groupe, působila ve veřejné diplomacii jako ředitelka Českého centra ve Stockholmu a byla dvakrát zvolena do čela European Union National Institutes for Culture (EUNIC) za skandinávské země, Finsko a pobaltské státy.