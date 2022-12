Do Praha TV a Brno TV vstupuje Primetime Media ze skupiny Euronova Group

Regionální televize v Praze a Brně budou mít nového spoluvlastníka. Do společností Praha TV a Brno TV, které vlastní licence ke stejnojmenným programům a stanice provozují, vlastnicky vstupuje firma Primetime Media. V obou získává po 40 %. Převody podílů aktuálně odsouhlasil regulátor, tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Firmu Primetime Media vlastní Radek Novák, Zuzana Pecková a Jan Sklenář, kteří zároveň tvoří její management, a 7% podíl v ní má vydavatelská skupina Metropol Group, která produkuje tištěné noviny Metropol, magazín Mercury’s Way, weby Byznys v Česku a Týdeníky a zřizuje televizi Metropol TV.

Ve firmě Praha TV zároveň posílila skupina BigBoard Praha (mimo jiné většinový majitel společnosti News Media, která vydává Médiář), místo dosavadních 34 % nově vlastní rovněž 40 %. Naopak se zmenšily podíly Pražské mediální společnosti (Klára Potočná) a Pražské televizní společnosti (Jan Holoubek, Jakub Svora), oba teď činí 10 %.

Z firmy Brno TV vlastnicky vystoupila jednak Praha TV, jednak dosavadní majitelé minoritních podílů Jakub Svora a Jan Holoubek, naopak na 60 % posílila mediální společnost Our Media Iva Valenty a Michala Voráčka. Our Media zároveň vlastní 20 % v Náš region TV (dřív Regionální televize), kterou letos ovládla mediální skupina A 11.

Vlastnická struktura Praha TV Dosavadní 34 % BigBoard Praha (většinově Joj Media House)

BigBoard Praha (většinově Joj Media House) 33 % Pražská televizní společnost (Jan Holoubek 70 %, Jakub Svora 30 %)

Pražská televizní společnost (Jan Holoubek 70 %, Jakub Svora 30 %) 33 % Pražská mediální společnost (Klára Potočná) Nová 40 % Primetime Media

Primetime Media 40 % BigBoard Praha (většinově Joj Media House)

BigBoard Praha (většinově Joj Media House) 10 % Pražská televizní společnost (Jan Holoubek 70 %, Jakub Svora 30 %)

Pražská televizní společnost (Jan Holoubek 70 %, Jakub Svora 30 %) 10 % Pražská mediální společnost (Klára Potočná) Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, obchodní rejstřík

Vlastnická struktura Brno TV Dosavadní 55 % Our Media (70 % Ivo Valenta, 30 % Michal Voráček)

Our Media (70 % Ivo Valenta, 30 % Michal Voráček) 30 % Praha TV (viz výše)

Praha TV (viz výše) 10 % Jakub Svora

Jakub Svora 5 % Jan Holoubek Nová 40 % Primetime Media

Primetime Media 60 % Our Media (70 % Ivo Valenta, 30 % Michal Voráček) Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, obchodní rejstřík

Primetime Media je součástí Novákovy mediální skupiny Euronova Group. Pod ní spadají rovněž tiskárny Euronova, Nava a Matrix Media, prodejce venkovní reklamy W&P či reklamní agentura West Media Communication.

Primetime Media obchodně zastupuje síť regionálních televizí. Prodává tak reklamu do krajských televizí, mezi něž patří plzeňská Zak TV, liberecká RTM Plus či ústecká ÚTV. Ty všechny jsou vlastnicky provázány s Novákem, respektive s Primetime Media. Teď vstupuje do dalších dvou. Do obchodní sítě spadá i východočeská V1, jihočeské JČ1 a JČ2, i-Vysočina, BTV, Morava, Polar a TVS. Regio TV1 tak už obchodně pokrývá všechny kraje republiky.

„Plánujeme zasáhnout do prodeje televizní reklamy v Česku právě sjednocením krajských regionálních stanic do jedné sítě Regio TV1. Projekt bude mít rovněž svou online zpravodajskou platformu. Naším cílem je spojit regionální televize do jedné sítě, vytvořit kvalitní regionální zpravodajství a publicistiku,“ sdělil Médiáři Radek Novák. „Spojením do jedné sítě přineseme klientům rovněž možnost komunikovat svá reklamní sdělení efektivněji a v těch regionech, kde komunikaci nejvíce potřebují,“ zdůvodňuje obchodní síťování. „Projekt umožňuje cílené zaměření v částech ČR nebo v celém území oproti celonárodním kanálům.“

„Projekt nemá v úmyslu zasahovat do regionálního řízení jednotlivých stanic,“ zdůrazňuje Novák. „Jde nám o efektivní produkci pořadů, doplnění televizního obsahu a vytvoření národního obchodního týmu, který umožní za lepší poměr cena:výkon klientům komunikovat své produkty a služby.“