Do Rady Českého rozhlasu se může dostat i Oldřich Šesták

Poslanci z volebního výboru sněmovny dnes doplnili finální trojici adeptů na jedno volné místo v Radě Českého rozhlasu. Šanci být zvolen dostal někdejší vysoce postavený manažer veřejnoprávního rádia Oldřich Šesták, který z 15 hlasů v tajné volbě dostal devět. Ve finální trojici, z níž bude nového rozhlasového radního vybírat plénum sněmovny, nahradil Jiřinu Rosákovou. Ta se rozhodla z volby odstoupit z osobních důvodů.

Chotěm uchazečky je Jan Rosák, který moderuje tři pořady na Českém rozhlasu Dvojka. Pokud by Rosáková bývala byla zvolena za novou radní, Rosák by musel spolupráci s rozhlasem ukončit. Zákon o Českém rozhlasu totiž mimo jiné stanoví, že radní „nebo osoby jemu blízké nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení členství v radě“.

Finální trojici kandidátů volební výbor vybral už 24. listopadu, kromě scenáristky Rosákové se do ní dostali scénograf Ondřej Zicha a režisér a dramaturg Jiří Dohnal. V dnešní doplňující volbě poslanci vybírali z těch, kdo minule neuspěli. Vedle devíti hlasů pro Šestáka dnes šest hlasů dostal bývalý rozhlasový radní Ivan Vodochodský, právník Jiří Hrabovský a zástupce iniciativy Slabiky.cz Marek Lichtenberk nedostali ani hlas.

Sněmovna musí v rozhlasové radě obsadit místo po Jiřím Šuchmanovi, kterému mandát zanikl v říjnu, protože se nechal zvolit do Rady Českého telekomunikačního úřadu. Volba nového rozhlasového radního se uskuteční na plénu na prosincové, nebo na lednové schůzi dolní komory.