Do Rady ČT chtějí i bývalí předsedové mediálních rad Baumruk, Stehlík a Šafařík

Poslanci už vědí, z koho budou vybírat budoucí nové členy mediálních rad. Do Rady České televize se hlásí celkem 54 lidí. Z toho 51 se uchází o celkem pět mandátů na standardní dobu šesti let (do jara 2028), přičemž 16 z nich podalo zároveň přihlášku i do klání o jeden zkrácený mandát (do května 2026), na místo po loni odvolané Haně Lipovské (ta teď už znovu nekandiduje). K tomu sněmovna eviduje ještě tři kandidáty, kteří se ucházejí pouze o tento zkrácený mandát. Těmi jsou bývalí předsedové Rady Českého rozhlasu Michal Stehlík a Petr Šafařík a také Zdeněk Šarapatka, který byl členem Rady ČT do loňského podzimu.

Na standardní délku mandátu pak kandiduje třeba někdejší předseda Rady České televize z let 2005 až 2011 Jiří Baumruk, bývalí radní Dana Makrlíková, Luboš Beniak, Jiří Kratochvíl, Daniel Váňa, Vlastimil Venclík či Jiří Voráč, opět také bývalí televizní manažeři Karel Novák (ten se minule dostal do finále volby s nejvyšším počtem hlasů) či Radek Žádník či třeba televizní odborář Antonín Dekoj. Mezi kandidáty je též bývalá studentská vůdkyně z listopadu ’89 Monika MacDonagh-Pajerová.

Kandidáti pro volbu pěti členů Rady ČT

kandidát/ka navrhující organizace 1. PhDr. Mgr. Iva Alžběta Adler Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií, z.s. 2. PaedDr. Jiří Baumruk Nadační fond Dany a Emila Zátopkových 3. Beniak Luboš Nadace Charty 77 4. Mgr. Martin Bezouška Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace 5. Ing. Petr Brozda MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby 6. Andrea Brzobohatá, MBA NO FOOT NO STRESS, z. s. 7. Dr. Zbigniew Jan Czendlik Cesta 121, občanské sdružení 8. Antonín Dekoj 1. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 2. Asociace českých kameramanů 9. PhDr. Ivana Chmel Denčevová Sdružení PAMĚŤ, z.s. 10. PhDr. Pavel Dvořák, CSc Nadační fond Be Charity 11. Mgr. Petr Fischer 1.ARAS- Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů, 2. APA- Asociace producentů v audiovizi, z.s. 12. MgA. Eliška Kaplický Fuchsová Nadační fond KAPLICKY CENTRE 13. Petr Jahn Nadace pozemního vojska AČR 14. Mgr. Daniel Kolský Federace židovských obcí v ČR 15. Jiří Kratochvíl 1. Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, z. s. 2. Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z. s. 16. JUDr. Jaroslav Kravka 1. Vaizard, z. ú., 2.Orel jednota Silůvky, 3. Tělocvičná jednota Sokol Silůvky, 4. SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Silůvky 17. Kamil Machart 1. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 2. Asociace českých kameramanů 18. Ing. Bc. Dana Makrlíková Nadační fond Dům umění 19. JUDr. Michael Mann RUGBY SPIRIT BRNO, z. s. 20. Mgr. Jan Mikuláštík Orel, spolek 21. Václav Mráz Velká lóže pecařská, spolek 22. Mgr. Zdeněk Musil Sportcentrum Žabiny, z.s. 23. JUDr. Tomáš Nahodil 1.Český helsinský výbor, z.s., 2. Univerzita Palackého v Olomouci 24. Jiří Nápravník SEDMIČKA polytechnický kroužek, nadační fond 25. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček APA- Asociace producentů v audiovizi 26. Ing. Jan Novák, MBA ARS METROPOLIS, z.s. 27. Karel Novák Nadační fond Filantia 28. Jiří Padevět Muzeum paměti XX. století, z.ú. 29. PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová 1. Anglo-americká vysoká škola, z. ú., 2. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., 30. Jan Papež Asociace cestovních kanceláří České republiky 31. RSDr. Zdeněk Pernes Rada seniorů České republiky, z. s. s. 32. Mgr. Martin Převrátil 1. Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Simar, 2. Česká zemědělská univerzita v Praze 33. Mgr. Ilja Racek, Ph.D. Diecézní charita ostravsko-opavská 34. Mgr. et MgA. Karolína Rezková APA- Asociace producentů v audiovizi 35. Milan Rokytka Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií, z.s. 36. RNDr. Tomáš Řehák 1.JUNÁK - Český skaut, z.s., 2. Česká rada dětí a mládeže 37. PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D. Vltavan, spolek 38. Mgr. Michal Schuster, MBA Vyšší odborná škola publicistiky 39. Mgr. Jaroslav Stuchlík Asociace animovaného filmu, z.s. 40. PhDr. Jan Svačina 1. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 2. Asociace českých kameramanů 41. Ing. Jan Štern 1. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 2. Asociace českých kameramanů 42. PhDr. Jan Vaculík Svaz podnikatelů ve stavebnictví 43. PhDr. Ing. Daniel Váňa, PhD. Vysoká škola ekonomická v Praze 44. Michal Vašíček TechHeaven, z.ú. 45. Mgr. Vlastimil Venclík 1.Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 2. Asociace českých kameramanů 46. PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. ARAS- Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů 47. Jiří Volf Pražský tenisový svaz 48. prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. Národní divadlo Brno, p. o. 49. Ing. Štefan Weber Myslivecký spolek Lískovec 50. Stanislav Zdílna Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří 51. Ing. Radek Žádník Muzejní spolek Dobříšska, z.s.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Tučně jsou označeni kandidáti, kteří podali přihlášku do obou voleb - pět nových radních se vybírá na standardních šest let, jeden jen na čtyři roky.

Kandidáti pro volbu jednoho člena Rady ČT

kandidát/ka navrhující organizace 1. Ing. Petr Brozda MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby 2. Andrea Brzobohatá, MBA NO FOOT NO STRESS, z. s. 3. Antonín Dekoj Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. 4. Kamil Machart Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. 5. Ing. Bc. Dana Makrlíková Nadační fond Dům umění 6. PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová 1. Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. 2. Asociace českých kameramanů 7. Mgr. Martin Převrátil 1. Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Simar, 2. Česká zemědělská univerzita v Praze 8. Mgr. et MgA. Karolína Rezková APA- Asociace producentů v audiovizi 9. Mgr. Michal Schuster, MBA. Vyšší odborná škola publicistiky 10. prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 11. Mgr. Jaroslav Stuchlík Asociace animovaného filmu, z.s. 12. PhDr. Jan Svačina 1. Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. 2. Asociace českých kameramanů 13. PhDr.Petr Šafařík Iuridicum Remedium, z.s. 14. PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D. 1. ARAS, z. s. Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. APA- Asociace producentů v audiovizi 15. Ing. Jan Štern Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. 16. PhDr. Ing. Daniel Váňa, PhD. Vysoká škola ekonomická v Praze 17. Mgr. Vlastimil Venclík Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. 18. Stanislav Zdílna Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří 19. Ing. Radek Žádník Muzejní spolek Dobříšska, z.s.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Poslance čeká také volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu. Nový rozhlasový radní bude volen na funkční období do září 2026, místo Josefa Nerušila, který loni rezignoval. O místo se uchází celkem devět lidí, mimo jiné třeba Ivan Vodochodský, který už v minulost v radě zasedal.

Kandidáti pro volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu

kandidát/ka navrhující organizace 1. Andrea Brzobohatá, MBA NO FOOT NO STRESS, z.s. 2. PhDr. Miroslav Krupička 1.Česká akademie vizuálního umění, z.s. 2. Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčího 3. Kamil Machart Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 4. Mgr. Zdeněk Musil Sportcentrum Žabiny, z.s. 5. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DsC. Akademie věd České republiky 6. PhDr. Oldřich Šesták Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera, z. s. 7. Ivan Vodochodský Spolek Hradec Králové 777 let 8. Stanislav Zdílna Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří 9. Jan Zilvar Svaz autorů a interpretů, z.s.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR