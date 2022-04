Do Rady ČT poslanci nikoho nezvolili, třetina míst tak zůstává neobsazena

Do Rady České televize ve středu poslanecká sněmovna nezvolila žádného z uchazečů. Pět míst v radě tak i po druhých kolech tajných voleb zůstává neobsazeno. Budou vypsány nové volby, do nichž budou oprávněné organizace předkládat nové návrhy kandidátů. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). V prvním kole voleb před dvěma týdny sněmovna zvolila do televizní rady pouze bývalého ředitele ostravského studia ČT Ilju Racka.

Volby byly dvě. V první poslanci nevybrali adepta na místo po Haně Lipovské, kterou dolní komora loni v září z televizní rady odvolala. Jde tedy o mandát na poměrnou dobu funkčního období, do 27. května 2026. Ve druhém kole volby na toto místo nezískali dostatečný počet hlasů Zdeněk Šarapatka ani Daniel Váňa, dva názoroví protivníci, kteří v Radě České televize působili už v minulosti.

Ve druhé volbě na standardní šestiletá funkční období zůstala v televizní radě neobsazená po druhém kole čtyři místa. Neuspěli totiž Petr Brozda, Zbigniew Czendlik, Ivana Chmel Denčevová, Monika MacDonagh-Pajerová, Jan Novák, Jiří Padevět, Michal Schuster ani Radek Žádník.

Hlasovalo 189 poslanců, ke zvolení tak bylo potřeba získat nejmíň 95 hlasů. V první volbě Šarapatka dostal 91 hlasů, Váňa 92. V druhé volbě měl nejblíž ke zvolení Brozda s 93 hlasy. Czendlik a Novák získali po 92 hlasech, Chmel Denčevová 91 hlas a MacDonagh-Pajerová a Padevět po 89 hlasech. Schustera a Žádníka volilo shodně 88 poslanců.

Někteří poslanci nerespektovali tajnou dohodu

Premiér Petr Fiala (ODS) po jednání vlády řekl, že kvůli jednání kabinetu zatím nebyl čas na analýzu hlasování. „Ale za problém to považujeme a budeme se tím vážně zabývat,“ uvedl. Z vyjádření zástupců poslanců vládní většiny vyplývá, že koalice se na kandidátech, kteří měli být zvoleni, dohodla, někteří poslanci ale dohodu údajně nerespektovali.

„Dohoda byla jasná. Znamená to pouze to, že někteří solitéři tuto dohodu nedodrželi a zbytečně se kvůli nim musí opakovat volba, aby mohla Rada České televize řádně fungovat,“ řekl ČTK k výsledkům voleb předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Zdůraznil, že Piráti koaliční smlouvu ctí a chtějí, aby stát fungoval.

Rovněž podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba se koaliční strany dohodly. „Ale je zřejmé, že tuto dohodu několik poslanců nerespektovalo. Jsem si jistý, že poslanci TOP 09 koaliční dohody ctili,“ sdělil ČTK Jakob.

Také předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný potvrdil, že se koalice na podporovaných kandidátech dohodla a předsedové všech pěti frakcí opakovaně deklarovali, že od svých poslanců neregistrují žádné výhrady. „Je zjevné, že tady existuje nějaká malá skupina, ono to vychází asi na šest až osm poslanců, kteří dohodu nedodrželi,“ řekl ČTK. Nesdělili to podle Výborného předsedům vládních klubů ani stran.

Výborný podotkl, že už před prvním kolem volby se všichni podporovaní kandidáti účastnili jednání lidovecké frakce a nikdo z členů nevyjádřil žádné pochyby. „Ale je to tajná volba. Nikdo z nás pěti předsedů klubů nemůže říci ‚já mohu s jistotou garantovat, že všichni mí poslanci volili tak a tak‘,“ míní Výborný. Záležitost bude vládní koalice podle něho řešit.

„Každý hlasoval podle svého přesvědčení,“ napsal ČTK předseda poslanců STAN Josef Cogan. Osobně, jak uvedl, volil pět kvalitních kandidátů, kteří by zaručili nezávislost televize. Na těchto nominantech byla podle Cogana shoda i v klubu STAN. „Bohužel nezískali dost hlasů,“ konstatoval.

Noví radní možná už jen na pár měsíců

Rada České televize má mít ze zákona 15 členů a představuje nástroj, kterým má veřejnost instituci kontrolovat. V pravomoci má schvalování rozpočtu nebo volbu generálního ředitele. O novém generálním řediteli na dalších šest let má televizní rada rozhodovat už příští rok. Je ale možné, že ještě letos jak Rada ČT, tak Rada Českého rozhlasu celé skončí a budou nahrazeny novými radními, jak s tím počítá chystaná vládní novela.

Všichni radní ČT i rozhlasu do půl roku skončí. Počítá s tím nový mediální zákon

Většinu nových členů Rady České televize měla sněmovna vybrat už v minulém volebním období. Kluby tehdejší opozice ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN i za přispění tehdy vládní sociální demokracie volbu zablokovaly obstrukcemi. Někteří poslanci mluvili o hlasovací koalici tehdy vládního hnutí ANO a opozičních SPD a KSČM.