Do reklamy v rádiích loni směřovalo rekordních 1,76 miliardy Kč

Čisté investice do reklamy v rádiích loni činily celkově 1,76 miliardy Kč, meziročně o 8 % víc. Nejsilnější byl tradičně druhý a čtvrtý kvartál, které dohromady tvořily dvě třetiny celkových ročních investic. V prvním čtvrtletí to bylo 315 milionů, v druhém 566 milionů, ve třetím 315 milionů, ve čtvrtém 564 milionů. Všechny loňské kvartály byly přitom lepší než ty srovnatelné v předchozím roce. Výhled pro první kvartál letoška je „mírně optimistický“, měl by se držet přinejmenším na loňských hodnotách.

Čerstvá čísla a odhady dnes zveřejnila tuzemská asociace rádií, na základě údajů od mediálních zastupitelství Media Club a Radiohouse (Media Marketing Services) a Českého rozhlasu, jež dohromady reprezentují bez pár procent celý trh. Jde o objem v ceníkových cenách očištěný od slev a barterů, nikoli o bonusy agentur, zastupitelství či obchodníků. Odhad je založen na fakturovaných objemech, nikoli odvysílaných.

V předloňském roce 2022 šlo do rádií na reklamě 1,63 miliardy, v předcovidovém roce 2019 investice činily 1,61 miliardy. V letech 2020 a 2021 se odhady kvůli pandemii covidu neprováděly.

