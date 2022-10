Do skupiny Near & Dear se vrací Karolína Jedličková, vede oddělení pro nový byznys

Na pozici new business director v komunikační skupině Near & Dear nově působí Karolína Jedličková. Společně se Šimonem Vodrážkou, který skupinu agentur vede, bude mít na starosti veškeré nové zakázky, zastřešení skupinových tendrů a podporu interních obchodních aktivit. Jedličková přišla z komunikační agentury Katz83, kde rok působila jako account director. Předtím ve skupině Near & Dear pracovala jako key account manager agentury Topic PR. Má i zkušenosti z reklamního castingu a produkce. Založila platformu Jedna formule a věnuje se startupu Roletik.

„New business vnímám jako komplexní problematiku, která není jen o nových příležitostech a péči o stávající klientelu, ale o kultivaci týmového prostředí, organizaci, vzdělávání týmů,“ říká Jedličková. „Při práci bych ráda zúročila své zkušenosti ze spolupráce s korporáty, středně velkými společnostmi i startupy. Do budoucna se chci zaměřit na větší diverzifikaci klientského portfolia a rozvoj procesů,“ plánuje. Oddělení, které Jedličková řídí, vede skupinové tendry, podporuje jednotlivé agentury, rozvíjí vztahy s klienty a spravuje sociální sítě a web skupiny.

Near & Dear, do níž spadají Story tlrs, Topic PR, VNV, Semibold a Dev Bros, se letos rozdělila na dvě části a rebrandovala. Od dubna skupina sídlí v kancelářích od studia Edit! Architects poblíž pražského Náměstí Míru. Právě v nich se na konci září odehrála první z klientských akcí, slavnostně tam bylo pokřtěno nové sídlo v Americké 36. Skupina dává práci 70 lidem.