Do týdeníku Euro přicházejí Martin Rychlík a Jan Richter

Ekonomický týdeník Euro personálně posiluje. Zástupcem šéfredaktora je od října Martin Rychlík, který se do Eura vrací po 13 letech z postu vedoucího médií Univerzity Karlovy. Novým reportérem Eura se stal Jan Richter, který přišel z TV Seznam.

Rychlík působil v Euru jako redaktor a editor v letech 2006 až 2010. Pak pracoval v Lidových novinách, od roku 2019 vedl média Univerzity Karlovy a magazín Forum. Letos na jaře obdržel za knihu Dějiny lidí cenu Magnesia Litera, v září pak Mezinárodní cenu Egona Erwina Kische. „Chci se zaměřit i na vizuální stránku Eura, využití umělé inteligence a také připravit projekt vydávání knih pod značkou Eura,“ plánuje.

Richter se stal hlavním reportérem Eura. V minulosti kromě TV Seznam působil ve vydavatelství Economia (týdeník Ekonom, deník Hospodářské noviny) a v Českém rozhlasu. V magazínu slibuje „příběhy, reportáže a analýzy z českého byznysu a mnoha dalších oblastí“. Česko potřebuje kvalitní žurnalistiku a Euro je její zárukou,“ tvrdí.

„Příchod obou zkušených, pracovitých a poctivých novinářů je dokladem, že to Euro myslí se špičkovou seriózní žurnalistikou vážně,“ prohlásil šéfredaktor Eura a spolumajitel vydavatelství New Look Media Ondřej Hergesell. „Očekávám od obou další zajímavá témata a analytické materiály pro naše náročné čtenáře. Je to příjemný bonus k 25. výročí našeho magazínu,“ připomíná letošní milník.

Týdeník Euro vychází od října 1998, vydavatelem je od jara 2021 zmíněná New Look Media, která produkuje rovněž magazíny Dolce Vita a Muži v Česku. Většinu 90 % ve vydavatelské firmě vlastní Miloš Štěpař.

Redakci Eura nyní vedle Hergesella, Rychlíka a Richtera tvoří analytik a komentátor Petr Fischer, redaktoři Erich Handl, Vít Chalupa, Ondřej Kubala, Lukáš Vincent a editoři Luděk Bednář a Pavel Pokorný. Do časopisu zároveň přispívá 14 stálých spolupracovníků.

Zástupcem šéfredaktora Eura byl v minulosti Štěpán Etrych, nastupoval před dvěma a půl lety, po obnovení titulu pod novým vydavatelem. Šéfoval i časopisu Panenka.