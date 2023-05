„Dobrá práce, Zbyňo!“ Škoda Auto drží Lajnu, hraní jde i mimo led, cení reklamní kati

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 20. týden 2023 Zaraguza: Mistrovství světa v hokeji 2023 (73 %)

značka: Škoda, klient: Škoda Auto Outbreak: Turn to The Essence of Care (63 %)

značka, klient: Linet S5IVE: Následujte kvalitu (58 %)

značka: Benzina, klient: Unipetrol VCCP: Novinky od Frisca (45 %)

značka: Frisco, klient: Plzeňský Prazdroj Czech Promotion: Oklepeš se ze všeho (44 %)

značka, klient: CityZen Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 21 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Škoda drží Lajnu, u hokeje letos ukazuje nové logo

Od 12. do 28. května se šestnáctka nejlepších světových národních týmů utkává na mistrovství světa v ledním hokeji ve finském Tampere a lotyšské Rize. Škoda Auto podporuje šampionát od roku 1992, v roce 1993 česká automobilka stala hlavním oficiálním sponzorem a partnerství bude pokračovat nejméně do roku 2027 díky smlouvě, která byla v roce 2022 podepsána na další pětileté období. I letošní turnaj tak provází komunikace tuzemské automobilky. Ta v rámci akce zviditelňuje své nové logo a nasadila také nové spoty, které navazují na ty loňské s Jiřím Langmajerem coby trenérem Hrouzkem ze seriálu Lajna. Letos je hlavní postavou rolbař Zbyňa z téže série alias herec Norbert Lichý. V reklamních scénkách ho doplňují reprezentanti Tomáš Zohorna, Martin Ručinský či Roman Červenka. „Největší letošní kampaní je pro nás bezpochyby rebranding, který se postupně dotkne všech našich komunikačních kanálů,“ uvádí Libor Šedivák, vedoucí marketingu českého zastoupení Škoda Auto. Účty na sociálních sítích českého zastoupení Škoda Auto budou během šampionátu vybízet fanoušky ke kreativitě a zasílání originálních básní s hokejovou tematikou. Ty nejlepší pak budou zveřejněny a pro vybrané autory je přichystána i výhra v podobě zájezdu přímo na zápasu české hokejové repretentace. Pro inspiraci připravila Škoda Auto s herci Táňou Malíkovou, Barborou Polákovou a Markem Lamborou a expertem Martinem Hostákem několik básní, které budou dotyční v příspěvcích Facebooku a Instagramu recitovat ve Chvilce hokejové poezie.

Kromě toho se v lotyšské Rize objeví také influenceři Škoda Auto, jako například Naomi Adachi. Ta se objevila už u představení podoby nových elektromobilů a nyní bude z Rigy přinášet fanouškům na TikToku videa, jak to na místě vypadá a co se děje, když se zrovna nehraje. Pro YouTube značka angažovala legendární televizní hlasatelku Saskii Burešovou, která ve formě Shorts ohlašuje nadcházející utkání v Hokejovém kalendáři. Škoda Auto k světovému šampionátu spouští i speciální interaktivní hru, kde si mohou fanoušci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být českým reprezentantem. Skrze interaktivní bannery na největších českých webech budou mít uživatelé za úkol nastřílet co nejvíce gólů a zodpovědět otázky týkající se Škoda Auto a českého hokeje. Ti nejúspěšnější si mohou vystřílet zápůjčku elektromobilu Škoda Enyaq iV na týden nebo hokejové dresy podepsané členy národního týmu. Aktivace na sociálních médiích zajišťuje agentura Socialsharks. Speciální interaktivní bannerová hra vznikla ve spolupráci s technologickým partnerem Seznam.cz.

Hezké a chytré spojení sponzorských aktivit a hodnot značky s ukázkou transformace loga a rebrandingu. Jako rodačka z Ostravy cením Norberta Lichého.

Barbora Kalousková (Brainz)

Ano, prosím. Norbert Lichý je herecký génius, jemuž stačí i minimální prostor. Dobře napsané, kvalitně zrežírované, z výkonu hokejistů nečpí trapnost. Vrcholem je z mého pohledu synchronizované šití. Tohle se povedlo, přestože v tom zaniká hlavní sdělení, že Škodovka má nový logo. Ale to zajímá jen lidi ze Škodovky.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Pokaždé jsem se zasmál. Jasně, jsou to vtipy na úrovni Kameňáku, ale jsou zahrané s nadhledem a vysvětlí, co je potřeba.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Zelená loga Škoda na helmách hráčů sice bijí do očí, ale reklamní spoty podávají rebranding vtipnou formou, takže se i konzervativní fanoušek se změnou snáze smiřuje. Po trenéru Hrouzkovi přichází na řadu rolbař Zbyňa a opět to funguje. Hráči příjemně překvapili, že jim docela jde hraní i mimo led.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Koncept hokeje chápu, hokej samotný mě nebaví. Ale tahle kampaň je fajn. Ten statement Škodovky „jen tak mimochodem měníme logo“ je osvěžující. Zpravidla klient blouzní o tom, jak lidi budou omdlévat vzrušením nad novou podobou loga a budou hodiny snít o tom, jak jim logo jakéhokoli brandu změní život. Tohle se Škodovce a Zaraguze povedlo.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Milá, vtipná kampaň, co dobře komunikuje hlavní sdělení, je výborně nasazená na cílovku a příležitost. Palec nahoru.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pojďme si to projet jako ve škole. USP: Není nutný u rebandingu. Metoda: není jednoznačná - možná trochu kauza, trochu metafora. Insight: tedy nebyl použit. Takže jinak - k hokeji patří zábava a o to tu jde. Poznámka: Je zábava v kódu značky?

Richard Stiebitz (Gen)

Skvělé, vtipné a hlavně pochopitelné sdělení rebrandingu. Spojení Hrouzka je zkrátka gól.

Matěj Konečný (Optimio)

Hokejismus jak má být! Těžký brief v hokejovém sponzoráku ukázat, že logo se mění, mohl dopadnout porážkou. Tohle je ale výhra. Zdatně napsané scénáře, neupachtěné hlášky. Hokejistům dán prostor tak akorát, aby nebylo vidět, že neumí až tolik hrát (tolik jako Norbert Lichý). Do hodnocení dalších médií se z důvodů rozsahu nepouštím.

Petr Bucha (Accenture Song)

Kampaň vymazlená, jak Jágrovy fígle v devadesátkách. Pěkně si s tím pohráli. Spoty jsou vtipný, úderný a sdělení jasný. K tomu ještě hra, interaktivní bannery a básničky. Mně tam nic nechybí, krásná práce!

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Ne-zkla-ma-li! Zas je tu ten krásnej čas, kdy jsme hrdý, aspoň chvíli, dáme si ty vlaječky na auta a hopsáme a máme se rádi. (Dva tejdny v roce. Teda, když „naši“ vyhrávají. Když „voni“ prohrávaj, dál si nadáváme, ukážeme pár prostředníčků za volantem a život jde dál). I letos je to prostě od Škodovky paráda. To logo nekomentuju, ale celá tahle kámpáň je sehr gut, jak říkali ve Wolfsburgu. A jenom jsem jako chtěl říct, že jsem strašně rád, že už nekoukám o pauzách na tu ďábelsky uchechtanou „mužem hned“ věc. A víš co? Dávám tomu normálně kiliána! Tak moc se mi to líbí. A teď si to pustím všechno znova.

Petr Laštovka na drátě

They shoot, they score! Jestli mě něčí marketingová komunikace opravdu baví, je to dlouhodobě Škodovka během mistrovství světa v hokeji. A letos to není jinak. Nejenže opět svými spoty baví, ale i nenásilnou formou do nich zahrnuli představení nového loga široké veřejnosti. Top. A co víc... Saskie na LinkedInu a Naomi na TikToku? Klobouček.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Skoro se zdá, jako kdyby bylo nové logo Škodovky ušité horkou jehlou. Ale jinak vtipně odkomunikovaný rebrand využívající popularity hokejových es i postav z oblíbeného seriálu. Jen ta slovní ekvilibristika je někdy trochu na sílu.

Jan Pacas (Media Age)

Dobře zpracované, minimalistické spoty, které jsou vtipné tak akorát. Tvůrci netlačili na pilu a podle mě je zcela v pořádku.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Říkal jsem si, že odkaz na Lajnu už bude dneska hodně mimo, ale nakonec mi to zas tak nevadí. V rámci mistrovství světa to poslouží dobře.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak nějak jo, i když tomu chybí energie. Hrouzek by byl přece jen jiný živel.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Humor ze smradlavých šaten se k novému logu moc nehodí. A vůbec, kampaně typu „zírej, spotřebiteli, máme nové logo“ vedou k onomu geniálnímu skladebnému výkonu jazyka českého (jak říkával básník Holub): „No a?“

Vilém Rubeš

Škoda je hlavním sponzorem mistrovství světa v ledním hokeji už od roku 1993. Zapsala se tak dokonce do Guinnessovy knihy rekordů jako nejvěrnější hlavní sponzor světového sportovního turnaje. Cílem kampaně, která běží během mistrovství světa v hokeji 2023, je upozornit na rebranding Škody. Skeče odvádějí dobrou práci při udržování značky v povědomí i komunikování změny loga a závazku značky podporovat lední hokej. Využití známého herce Norberta Lichého, bývalých hráčů a humoru s hokejovou tematikou přináší zábavné momenty. Různé varianty spotu značce umožňují ukázat co nejvíce nových log. Rád vidím, že Škoda do kampaně integrovala sociální média, influencery z TikToku i gamifikaci, aby zaujala také mladší generace, které se jejími zákazníky třeba teprve stanou.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Oceňuju, že Škodovka drží Lajnu. I facelift loga se dá odkomunikovat stylově a tohle fakt má nápad. Dobrá práce, Zbyňo.

Michal Novák (Czech Promotion)

Za mě super.

Tomáš Zadák

Lajna, slovíčkarenie, hokejisti. Škoda splnila to, čo sa očakávalo. Za mňa víťaz tohto hodnotenia. Akurát je to veľmi podobné s minuloročnou kampaňou, ešteže to logo je nové.

Alžbeta Gburíková

2. Outbreak natočil další promovideo pro lůžka Linet

Nejnovější zahraniční prací reklamní agentury Outbreak je letošní kampaň pro lůžko Essenza. Online video Turn to The Essence of Care opět cílí na decision makery po celém světě. Český výrobce spolupracuje s Outbreakem od roku 2020, kdy agentura vytvořila novou komunikační strategii. Outbreak dosud pro globální trhy Linetu natočil brand image video vzdávající hold zdravotním sestrám, kampaň The Worst Shift Ever uvádějící na trh nové lůžko pro intenzivní péči Multicare X a pětiminutové rotoskopické video The Wildest Shift pro řadu transportních lůžek. Linet Group je přední světový výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek s 20 pobočkami po celém světě, zaměstnává přes 1.800 lidí.

Tvořit B2B spoty není nikdy jednoduché. Ještě k tomu ve zdravotnickém segmentu, takže oceňuji, že se do toho agentura s klientem pustili. Spot začínající jako sesterské manifesto vypadá slibně až do chvíle, než se přepne do čistě produktové prezentace. Osobně bych tyhle dvě části rozdělila. Spojení čistě salesového spotu spolu s emocionálně dráždivým začátkem na mě působí trochu „teleshoppingově“. Navíc je to extrémně dlouhé, i na B2B.

Barbora Kalousková (Brainz)

Komunikovat hlavní výhodu nového lůžka pro pacienty jako pomoc zdravotním sestrám je perfektní. Úvodní hraná pasáž má sílu, následná animovaná vysvětluje vše důležité. Čistá práce, která přesně plní svůj účel.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Krásně natočený a silně emotivní úvod. Čekal jsem něco velkého. Přišla polohovatelná superpostel, což mi jako odpověď na rozpadající se zdravotnictví přišlo trochu srandovní. Chápu ale, že nejsem cílovka, tak třeba to funguje přesně tak, jak má.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Dramatický, ale ne přepálený úvod vtáhne do děje a dobře cílí na své publikum z řad profesionálních zdravotníků. Zaujme tak v konkurenci produktových videí klasického střihu. Vizuál je povedený, zaujme a koresponduje se zdravotnickou tematikou.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Týýý jo. Dobrý. Jasně, kategorie je hodně specifická, komunikace taky. Mně se líbí ta propozice o efektivitě, spojené s nedostatkem personálu, nebo s jeho nedostatečným tréninkem. Jestli to tahle strategie neprodá ředitelům nemocnic, nebo kdo to kupuje, tak už nevím...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Kvalitně udělané produktové video s pokusem o větší myšlenku... jo, proč ne. Na mě tedy ty čtyři a půl minuty skoro neukoukatelné, ale asi nejsem cílovka. Doporučil bych to rozsekat tak na tři až čtyři navazující videa, kdy první je souhrnné a další se následně zaměřují na jednotlivé benefity, aby to bylo ukoukatelné, ale to asi předpokládám udělají. Jinak dobře provedeno.

Tomáš Vacek (Contexto)

Proč je to v Katovně, když to není klasická reklma? Je to poctivá práce pro prezentaci užitečného a skvěle promyšleného produktu a cílová skupina tu čtyřminutovou stopáž dokouká. Upřímně bych nechtěl v té posteli ležet, ale když už bych musel, jinou bych nechtěl. Rozbor přeskočme.

Richard Stiebitz (Gen)

Reklama cílí na decision makery, kteří nakupují do zdravotních zařízeních. Reklama mi předá emoci, potřebu a představí produkt s hlavními důvody, které jsou důležité pro koupi. Od tohoto typu videa neočekávám kreativní výstřel, takže dobrá práce.

Matěj Konečný (Optimio)

Dystopický začátek s šesti miliony chybějících sestřiček upoutá. I když může být pro někoho možná až neadekvátně dramatický. Pak už následuje jasná a docela dlouhá demonstrace product features. Což je ale naprosto v pořádku, protože zákazník za tohle lůžko musí určitě zaplatit o dost více, než by dal za obě ojetá auta v naší domácnosti...

Petr Bucha (Accenture Song)

Chybí mi tady další kreativní assety, jejich využití a celková strategie, jak s takovým obsahem pracovat. Moc nechápu, k čemu to video slouží. Je sice hezky zpracované, ale obsahově to je jen prezentace produktu, která by byla daleko stravitelnější třeba na webu než ve čtyřminutovém videu. Nedokážu si představit nikoho, kdo tohle dokouká do konce nebo se k tomu bude chtít vracet. Pokud z toho nechtěj udělat patnáctivteřinové spoty, tak je to k ničemu. Zároveň tam chybí konzistence a nějaká návaznost na předchozí videa.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Bravo, jenom bravo!

Petr Laštovka na drátě

Já tohle obdivuju, fakt. Pamatuju si, jak jsem Linet hodnotila poprvé a dostalo mě to. Možná to je ale ku škodě, protože mě toto video ničím nepřekvapilo, nenadchlo. Je mi líto.

Michaela Luňáčková (Cognito)

První video Linetu od Outbreak bylo malé zjevení, které ukázalo, že i B2B produktovka domácí provenience může vypadat skvěle. Tohle už je „jen“ velmi dobře odvedená práce.

Jan Pacas (Media Age)

Brand image videa této značky jsem, myslím, chválila už posledně. Ani nejnovější video není výjimkou – jde o profesionálně zpracovanou kampaň, která podle mě splňuje světová měřítka na kvalitu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Super práce. U Linetu to jde prostě dlouhodobě správným směrem.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak tohle není úplně klasická reklama, která má někoho chytnout v 15 vteřinách za mozek. Ale jinak se mi produkce líbí, je to na úrovni, což je Linet taky, USP jsem pochopil, asi není moc, co tomu vytknout. Možná snad trochu svižnější tempo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Prezentační video asi OK, i když čtyři minuty a něco je overkill, ukažte mi decision makery, kteří to dají celé. Ale jinak - co na tom hodnotit?

Vilém Rubeš

Na začátku videa Linet Essenza je nastíněna dystopická budoucnost, kdy zdravotní sestry opouštějí svou profesi kvůli hroutícímu se zdravotnímu systému. Po nastínění problému se Essenza odvážně staví do pozice zachránce situace s tím, že pomáhá sestrám šetřit čas a že je “esencí” kvalitní zdravotní péče. Čtyřminutová ukázka lůžka Linet Essenza je poměrně dlouhá. Film jasně a srozumitelně ukazuje klíčové funkce a výhody produktu. Lůžko obsahuje řadu chytrých technologií, které jistě nejsou levné - komunikuje to spot dostatečně, aby ospravedlnil (pravděpodobně) vyšší cenu? Zajímalo by mě také, na koho se film nakonec snaží cílit - jsou to zdravotní sestry a lékaři (kteří mají vliv), a/nebo úředníky/nákupčí v nemocnicích, kteří jsou zodpovědní za nákup zdravotnického vybavení? Jinak mi přijde opravdu škoda, že se ve videu neobjevili žádní zdravotní bratři, kteří přitom mají ve zdravotnictví také důležitou roli.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Skvěle zasazené do kontextu. Zasadil bych to následně do učebnic marketingu pod kapitolu „důvod k uvěření“ - then I saw their ad, now I’m a believer!

Michal Novák (Czech Promotion)

Zpracování je superkvalitní, ale vadí mi depresivní hudba a scéna na začátku, kdy je asi záměrem vyvolat tyto pocity, ale není mi to příjemné. Spíše bych se zaměřil na neutrálně komunikovaná fakta a následně přešel do pozitivní atmosféry.

Tomáš Zadák

Tieto dlhé spoty sa v rámci Katovne porovnávajú veľmi ťažko. Tlieskam craftu, ako aj energie, ktorá ide do tvorby produktového videa. Jeho dĺžka je na mňa príliš, ale verím, že cieľovka ho ocení a dopozerá do konca.

Alžbeta Gburíková

3. Auta by tankovala naše paliva, tvrdí Benzina

Síť čerpacích stanic Orlen Benzina skupiny Orlen Unipetrol, lídr maloobchodního prodeje paliv v Česku, spustila marketingovou kampaň Následujte kvalitu. Jejím cílem je vyzdvihnout mimořádnou kvalitu pohonných hmot Efecta a Verva. S kampaní se veřejnost bude setkávat napříč všemi komunikačními kanály: od televizního a rozhlasového vysílání přes tisk a outdoorovou reklamu až po digitální média. Součástí kampaně, která je připravena pro český, slovenský, maďarský a německý trh, je i série informativních článků o správném používání pohonných hmot. V Česku kampaň poběží od května do července. „Hned na začátku letní motoristické sezony chceme znovu upoutat pozornost řidičů k mimořádně vysoké kvalitě našich paliv Orlen Benzina. Zaměřili jsme se na klíčové aspekty, které jsou pro naše zákazníky důležité při výběru správného paliva. Právě čistota motoru a celého palivového systému je nezbytná pro zachování dlouhodobého provozu vozidla a je pro naše zákazníky velkou prioritou,“ říká Jakub Kosmowski, ředitel marketingu skupiny Orlen Unipetrol. „Na začátku byla jednoduchá myšlenka: kdyby si auta mohla sama vybrat, kde by asi tankovala? Z této ideje pak vzniklo celé kreativní zpracování pod sdělením Následujte kvalitu. Snažili jsme se také podat celý příběh s určitou nadsázkou a v divácky atraktivní formě. Té napomáhají nejen auta jezdící bez řidičů, ale i herci se svými emotivní výrazy,“ vysvětluje Tomáš Kopečný, kreativní ředitel agentury S5IVE (dřív Scholz & Friends), která stojí za realizací kampaně a je dlouholetým marketingovým partnerem značky.

Dobrý, ale až moc nápadně mi to připomíná kreativu a claim deset let staré kampaně Kočky by kupovaly Whiskas. Kdybych whiskasí reklamu neznala, tak tomu dám 10/10.

Barbora Kalousková (Brainz)

Myšlenka není špatná, akorát se nemůžu zbavit dojmu, že ta cisterna je krysařem, který vede ona nebohá vozítka do záhuby. Když se pak nad tím zamyslím ještě jednou, je to vlastně geniální. Auta bez lidí sjedou z útesu a lidé tak budou svobodní, města jim zase patří, na obzoru se objevuje duha tažená jednorožcem... A včil mudruj.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Proč ne. hezký nápad, hezké zpracování. Není to nic, co svět ještě neviděl, ale funguje to.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Vzpoura aut je sice moc hezky řemeslně natočená, ale stejnou myšlenku už jsme v reklamách viděli stokrát. Spot ničím nevybočuje, specifická vlastnost paliva čistícího motor není nijak zdůrazněna.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Kočky by kupovaly Whiskas. Asi tak.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Klasický, dobře natočený spot na zadání „jsme kvalitní, ale nemáme na to žádný reálný důkaz“...

Tomáš Vacek (Contexto)

Takže USP: paliva vedle čisticího účinku na motorovou soustavu zvyšují její výkon. Kreativní metoda: extrémní důsledek. Insight: tak schválně! Myslím, že tady není. Nevýhoda této metody: je hojně užívaná a tak se může stát, že výsledek nebude úplně originální - viz wifi v autobusu dopravce XY a ostatní auta kolem něj jako mláďata kolem kytovce. Poznámka: Grafik si s tím docela vyhrál.

Richard Stiebitz (Gen)

Komunikace nepodložené kvality bez důkazu. Chybí mi důkaz, proč je právě tohle palivo kvalitní. Naopak se mi líbí pojetí „kdyby si auta mohla sama vybrat...“ Hezké vybočení ze standardu lehce zaměnitelných reklam.

Matěj Konečný (Optimio)

Pointa je sice zřejmá dlouho před koncem (a nejen kvůli cisternám Orlen v úvodu). Ale nic to nemění na tom, že to je dobře dramaticky vystavěné, záběrované a zrežírované. S nadprůměrnými production values na v tuzemsku produkované spoty.

Petr Bucha (Accenture Song)

Nejsem úplně typ, že bych si nalil do auta co nejlevnější pančovanej benzin z nějaký noname benzinky, takže sázka na kvalitu paliva mi přijde v pořádku. Sám se podle toho rozhoduju a vlastně mi chybí nějaký objektivní a komplexní srovnání kvality, takže pak to skoluzává k tomu, jestli uvěřím marketingu. Spot je ok, chápu. Hlavní vizuál už tolik ne, tam bych to asi nepochopil, a navíc formuli mám spojenou s Shellkou.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Ty auta normálně seriózně zdrhly! To se dělá? Ani Žížala nemá úplně radost. Ale abych jako Laštovka moc Orly nenaštval, tak už mlčim, jo.

Petr Laštovka na drátě

Vlastně mě tento koncept velmi baví. Je to odklon od klasického scénáře s tankujícím řidičem. Celé je to za mě fakt super zpracované a kvalita zpracování odpovídá tomu, jak se Benzina pozicuje. A malé bezvýznamné plus za zahrnutí Pětistovky a Rubikonu!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Kočky by kupovaly Whiskas a auta by tankovala u Orlenu. Kreativní koncept, který tu byl už tolikrát v různých obměnách, že moc překvapit nedokáže. Ale tu kvalitu z něj pochopí asi každý. Takže úkol splněn.

Jan Pacas (Media Age)

Takřka velkofilm! Klient se očividně plácl přes kapsu. A dobře udělal! Fakt se na to hezky kouká.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Od první vteřiny jste měli moji pozornost hezkým vizuálem. Když lidem začala ujíždět auta, říkal jsem si „tohle bude dobrý“. Pak už se schylovalo ke grande finale a to... no, nějak nepřišlo. Škoda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Lehký nadprůměr, peníze na produkci jsou vidět, Poláci jdou na kvalitu, podepřou si sdělení Benzinou... vlastně proč ne. Na českém trhu už beztak skoro nikdo relevantní nezbyl.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kočky by kupovaly Whiskas. Přepajcováno. Za slogan „Následujte kvalitu“ dávám dvě nudou chcíplé myši...

Vilém Rubeš

Kampaň společnosti Orlen Benzina se snaží komunikovat kvalitu svých paliv jako odlišnost od ostatních čerpacích stanic. Za tímto účelem se značka staví do pozice preferované volby pro všechna vozidla se spalovacími motory - ať už se jedná o sekačky na trávu, osobní automobily, nebo dokonce Formuli 1. „Vaše auta by tankovala paliva Orlen Benzina,“ tvrdí kampaň. Dobře, ale proč zrovna je? A to je právě problém myšlenky, se kterou televizní spot pracuje. Zůstává jen u domněnky a překvapivě neuvádí žádné hmatatelné důvody, proč tvrzení věřit. Bez přesvědčivých důkazů působí spot poněkud prázdně. Dvě výhody benzínu Orlen Benzina - čištění motoru a prodloužení jeho životnosti - se objevují v klíčovém vizuálu kampaně. Podle mě by bylo lepší je zmínit v televizním spotu vzhledem k jeho dosahu a schopnosti zvýšit online návštěvnost, pokud je integrován s digitálními kanály.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Zpracování výborné, kreativní myšlenka průměrná, sdělení vlastně celkem banální. Dávám pade.

Michal Novák (Czech Promotion)

Nápadité a vtipné.

Tomáš Zadák

Rozumiem konceptu, ale mám skôr pocit, že sa jedná o reklamu na automatické riadenie auta ako na benzínku.

Alžbeta Gburíková

4. Místo Kingswoodu přidá Frisco nový Jablečný cider

Značka Frisco od Plzeňského Prazdroje letos do svého portfolia přidá dvě novinky, a to Jablečný cider a koktejly inspirovanou příchuť Fiztonic, které se poprvé objeví také v čepované variantě. S novými variantami má za cíl oslovit širší okruh spotřebitelů. V nové kampani od VCCP tak poprvé Frisco ochutnají nejen ženské hrdinky. „Nové příchutě svou svěží chutí vybočují z řady současných produktů. Věříme, že tak zaujmou širší publikum,“ komentuje novinky Žaneta Kratochvílová, manažerka značky Frisco, „i proto jsme se rozhodli Jablečný cider nabídnout i na čepu.“ Varianta Jablečný cider nahradí v portfoliu Plzeňského Prazdroje značku Kingswood. Kampaň připravila agentura VCCP, která pro značku pracuje čtvrtým rokem. Nové produkty představí dva televizní spoty, doplněné o jeden onlinový. „Naší hlavní výzvou bylo zůstat ve světě Frisca, ale nenásilně do něj přizvat i mužské protějšky našich hrdinek. Podařilo se nám to díky humoru a spontaneitě, které jsou značce vlastní,“ míní Henri de la Barre, planning director VCCP. Režie spotů se ujal opět Adam Martinec v produkci Armada Films. V rámci kampaně probíhá také spolupráce se značkou Zoot, která dodala kostýmy a zároveň pro značku připravila limitovanou edici triček, která oblékli i hrdinové jednoho ze spotů. Kampaň běží od dubna v televizi, online a v podlince.

Mnohem lepší než předchozí spot „Buďme holky častěji“, který v roce 2022 působil jako relikt z devadesátek. Cením, že značka posouvá původní narativ, který byl založen na tom, že „Frisko je pitíčko pro holky“, k tomu, že je to nápoj pro všechny, bez ohledu na genderový stereotyp, že „sladké je pro ženy, hořké je pro muže“. Přesto mě moc nebaví ohraný vtípek s vlasy ani klasické vyobrazení mužů, kteří sportují nebo koukají na sport. Je to lepší, ale stále hodně konzervativně při zemi. Co takhle zkusit pracovat s jinými typy maskulinity a femininity? Možná by to ke značce přivedlo širší a zajímavější publika, na která se obecně zapomíná.

Barbora Kalousková (Brainz)

Jsme národem alkoholiků. Alkohol je u nás obrovský problém, který jsme se rozhodli přehlížet. Věřím, že se naše děti budou jednou hodně divit, jaké barevné kýče jsme vytvářeli, jen abychom požívali víc a víc. A i kdybych se pokusil odhlédnout od svého morálního rozhořčení, jsou tyhle reklamy jen sadou klišé a očekávatelných „překvapení“.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Takové letní klišé. Navíc všechny spoty jsou postavené na poznávání nových lidí, do čehož mi úplně nezapadá claim Buďme spolu častěji.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Letní pohoda ze spotu sice čiší, nápoj vypadá lákavě, ale vtip se jaksi nekoná, což je velká škoda. Lepší scénář by mohl reklamy vyzdvihnout nad průměr, ale bohužel se to nepovedlo.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Není to moje kategorie, ale nějak jsem považoval Frisco za holčičí. Teď to má být částečně i klučičí. Rozumím tomu, ale nechápu. Spot, kde dojde k záměně vlasatého chlapíka za kamarádku, to je walking brief. Řečnická otázka: čím to je, že významná část české pivní reklamy je tak vypulírované, vykonstruovaná, protestovaná a racionalizovaná, že je jak teflonová.A pak vždycky ptám: chtěl bych tuhle reklamu vidět ještě, a ještě a ještě?

Míla Knepr (Contagious CZ)

Kdysi dávno jsem byl u vymýšlení názvu a tvorby této značky. Původně měla párty propozici pro všechny bez rozdílu (muži i ženy). Upřímně jsem nikdy nepochopil, proč tento produkt, který si i rád koupím, v minulosti posunuli komunikačně pouze na ženy (i když je mi jasné, že to Plzeňskému Prazdroji vyšlo v nějakém průzkumu). To znamená jsem rád, že se nám muži vracejí! A jinak co říci ke kampani, no taková letní klasika, v duchu Plzeňského Prazdroje.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tedy stručně - USP: nové příchutě jablko a tonik. Jablko na čepu. Kreativní metoda: nelze jednoznačně přiřadit, nejblíž je metafora. Insight: když nápoj dodá správnou náladu, každý problém se překoná. První poznámka: Všimněte si, jak je těžké na story napasovat vizuál a držet myšlenku. Druhá poznámka: Podobné známému českému kolovému nápoji.

Richard Stiebitz (Gen)

Kolem sebe vidím, že Frisco pijí i muži. Takže přizvat nenásilně do ženského světa Frisca mužské protějšky (citováno volně z tiskové zprávy) je namístě a povedlo se to hezky. Videa mají lehkou svěží atmosféru, hudba už je pro mne rozeznatelný brand mnemonic a posun od „Buďme holky častějí“ k „Buďme spolu častěji“ je fajn.

Petr Bucha (Accenture Song)

Myslet si, že muži vymění chlapský pivo (nebo gintonic) za Frisco s příchutí Jablečný cider nebo Fizztonic, je docela ambiciózní plán. Já bych tomu nevěřil, ale jak znám Plzeňský Prazdroj, tak má ke všemu data a všechno testuje, takže jsem třeba mimo. Každopádně jak tomu nevěřím, tak na mě pak ta kreativa nefunguje... co se dá dělat, půjdu nad tím popřemýšlet na pár normálních piv a zeptám se kluků, co na to říkaj. Spoty jsou jinak dobrý, trochu tam na mě dýchá retro (nevim, jestli to je chtěný). Témata jsou ale docela na sílu, takže se zase vracím k tomu, že tomu prostě nevěřím!

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Mám žízeň.

Petr Laštovka na drátě

Aha! Celou dobu jsem si říkala, že tento koncept až moc vypadá jako Kingswood. Stačilo by jen vyměnit produkt. Celou dobu jsem si říkala, proč Frisco, pozicované primárně jako pití pro ženy, má najednou ve spotech tolik mužů... a ona tahle řada nahrazuje Kingswood. Takže now it makes sense! Otázkou je, pochopí to zákazníci a uchytí se to u nich. Snad bude případovka!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Uvolněný a zábavný Frisco svět funguje a daří se v něm rozehrávat nové příběhy na téma „když si holky vyhodí z kopýtka“. Chlapi jsou tu ale pořád spíš na návštěvě. Friscem nepohrdnou, jen když jim ho někdo omylem strčí do ruky nebo když vypnou proud. To měla být ta message?

Jan Pacas (Media Age)

Já vám nevím. Nějak mi tyto letní, sluncem prozářené a dozlatova laděné kampaně splývají do jedné. Je to taková korporátní, krotká zábava: pro mě zcela nelákavá. Ale svou cílovku to určitě mít bude.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Trošku se bojím, že takhle „typicky letní spot“ se v záplavě podobných reklam ztratí. Není tam nic špatného, ale ani nic extra zajímavého.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nějak moc to duní, nevidím žádnou zprávu pro konzumenta, leda snad, že Frisco pořád existuje. Máte určitě na víc. Výrazně na víc.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Omyvatelné historky, předvídatelné řeči, NKP.

Vilém Rubeš

Značka Frisco existuje od roku 2014 a se svým lehce perlivým alkoholickým ciderem cílila především na ženy. Nedávná rozšíření produktů nabídla nové chutě i příležitosti pití Frisca, a značka se teď tlačí i do oblasti koktejlů s produktem Frisco Cocktails Fizztonic. Je osvěžující vidět kampaň se silnými, nezávislými a emancipovanými ženami, které si užívají života a nechtěně umožňují mužům být součástí jejich společné zábavy. Zajímavé je, že se nyní značka pokouší přitáhnout i muže, čemuž se v minulosti vyhýbala. Daří se jí to nicméně dělat tak, že zůstává věrná svým dosavadním stěžejním zákazníkům a značku nijak „neředí“. Jinak bude také zajímavé sledovat, zda pijáci Kingswoodu automaticky přejdou na Frisco, jakmile značka postupně zanikne.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Vzpomínám si na legendární hlášku regionálního CEE manažera jedné velké likérky, že když mu padají prodeje, pošle třicet mega na Novu a prodeje jdou nahoru, a je úplně jedno, jaká je kreativa. Není to trochu tenhle případ?

Michal Novák (Czech Promotion)

Ok, kvalitní zpracování a standardní televizní spot. Neoslní, neurazí.

Tomáš Zadák

Takže Frisco už nie je len pre ženy, ale aj pre mužov? Ak je to tak, claim „Buďme spolu časteji“ mi to teda určite nepovie. A popravde ani story, ktoré sú v spotoch odprezentované.

Alžbeta Gburíková

5. Trička CityZen chtějí přes televizi oslovit i mladší

Český výrobce triček CityZen vstupuje na televizní obrazovky s novou kampaní Oklepeš se ze všeho. Ta chce značku ukázat široké veřejnosti jako unikátní bavlněné oblečení, které odolá špíně a není na něm vidět pot, a vyzdvihnout také její módní kvality a oslovit i mladší cílovou skupinu. Kampaň potrvá do konce června. V televizi se představí dvaceti- a třicetisekundovými spoty na stanicích skupiny Prima. Vidět bude i v online prostředí včetně sociálních sítích, na venkovních plochách nebo v kamenných prodejnách. Kreativu a copywriting navrhl tým pod vedením Petra Vlasáka z agentury Czech Promotion, spoty vznikly v produkci Boogie Films, režírovalo je duo Baobab, tiskovou kampaň fotil Jan Pelikán. Trička CityZen se v televizi doposud prezentovala formou sponzorských vzkazů. V nové kreativě se cíleně ponechal prvek polévání trička červeným vínem, tedy odolnosti vůči špíně, jednoho z hlavních benefitů trika. Nová kampaň tím navazuje a dále rozvíjí původní koncept. „Od nové kreativy si slibujeme také posun identity značky. Chceme se víc etablovat ve fashion segmentu a dostat se do povědomí širší cílové skupiny, pro kterou jsou důležité i módní trendy. Ukázat jim, že v našem oblečení budou v každé situaci vypadat skvěle a cítit se příjemně. A tím se zase o kousek posunout k naplnění naší dlouhodobé vize – CityZen do každé skříně,“ říká Janek Žežula, marketingový ředitel CityZen. V rámci příprav kampaně se realizoval i výzkum k ověření asociace a porozumění jejího hlavního sloganu. „Claim Oklepeš se ze všeho nabízí více interpretací. Průzkumem jsme si potvrdili, že dominantní představa se váže k fyzickému oklepání se, nejčastěji od různých nečistot z oblečení. Novou komunikací chceme vymazat ze života zákazníků dva dnes už banální problémy – skvrny od kávy a koláče od potu,“ vysvětluje myšlenku spotu Michal Novák, marketingový ředitel agentury Czech Promotion. Při realizaci spotu se využila virtuální produkce, kdy se spojením Unreal Engine s LED obrazovkou na pozadí a technologií sledování kamery dokážou vytvářet na place vizuální efekty v reálném čase přímo v kameře. To umožňuje efektivnější výrobu než pomocí klasického zeleného pozadí.

Jednoduchá a srozumitelná dramatizace hlavního USP - fajn. Mohl to opět být sponzorák? Mohl. Značka si prý od nové kreativy slibuje posun identity značky a chce se etablovat ve fashion segmentu. Bohužel mi ale spot vůbec neevokuje „módu“. Naopak je to celé spíš o „funkci“. Je to prostě oblečení, které si vezmu na sebe jen proto, že je funkční, ale určitě ne ve chvíli, kdy chci vypadat stylově. Líbí se mi claim Oklepeš se ze všeho. Je ale škoda, že se s ním v dramatizaci nepracovalo kreativněji a vtipněji. Přímo se to nabízí.

Barbora Kalousková (Brainz)

Sdělení je jasné, konkurenční výhoda taky, ale proč je to celé takové nudně sterilní? S tím by se přece dalo vymyslet spoustu zábavy, aniž by se pořád dokola vylévala sklenice červeného vína. Nevyužitá šance na něco zapamatovatelného.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Z celkem zábavného spotu je jasně a pochopitelně vidět benefit. Jen škoda, že jediný „wow moment“ nabízí třikrát zopakovaný (sic!) záběr s červeným vínem. Těch situací mohlo být mnohem víc.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Prostá základní myšlenka, která by si žádala kreativnější uchopení. Cákání červeného vína na tričko působí ve spojení s ladným tancem až lehce parodicky.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Produktovou fíčuru jsem pochopil. Koncept tance taky. Jen mi to přijde takové papundeklové a kašírované. A přitom ne dost papundeklové, aby to mohlo být zábavné. Já si pořád myslím, že lidi - rozuměj cílovka a konzumenti reklamy - nejsou hloupí.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak kromě mého osobního názoru, že to je produkt určený pro „prasátka“, co se nemyjí a tričko nosí týden, takto je dle mě komunikace stavěna, tak z pohledu této konkrétní reklamní kampaně je zde určitě posun dobrým směrem oproti té předešlé. Benefit dobře a jasně komunikovaný. Jinak škoda, že na úrovni produktu se stále ještě neposunuli od nezajímavých basicových triček alespoň k nějakému fashion náznaku, ale chápu, že zmíněná core cílovka by o to asi moc nestála.

Tomáš Vacek (Contexto)

USP: odolnost proti znečištění jídlem a potem. Metoda: extrémní důsledek a metafora, Insight: s takovým outfitem nemusíš mít strach, že budeš vypadat jako poskvrněný tatar. Můžeš to mile přejít (metafora s tancem), nebo si to dokonce užít (extrémní důsledek). Tady je to víc o bezstarostné užívce a Petr má tyhle tance rád. Proč je tam ale to opakování s vínem?

Richard Stiebitz (Gen)

Komunikace sdělení, respektive potřeby, že potřebuji triko, abych nebyl od vína, kaluže atd., spojit s jízdou na střeše auta a tancem mi neevokuje nic, co bych si spojil s běžným dnem. Tím pádem potřebou mít triko, ze kterého se mohu oklepat a být čistý.

Matěj Konečný (Optimio)

Čeští kreativci rádi užívají dvojsmysly. Leckdy samoúčelně či dokonce proti smyslu věci. Ne tak zde! „Oklepeš se ze všeho“ je dobře zapojený dvojsmysl, který krom vlastností produktu hezky komunikuje i pozitivní přístup k životu. Pěkně zvolená je i hudba. Trochu mě ale ruší pozadí spotu, které pro mne zůstává v jakémsi divném režimu mezi vydařenou nápodobou reality a přiznanou stylizací.

Petr Bucha (Accenture Song)

Mně se to tak nějak celkově prostě nelíbí. Ty trička mají odolat špíně a ochránit nás před potem, takže moc nechápu, proč stojej hlavní aktéři na jedoucím autě nebo na stole. Jsou snad ty trička odolný proti větru nebo spadnutí z jedoucího auta? A ten claim na mě taky nefunguje. Působí to na mě ve stylu „život je na hovno, ale z toho se oklepeš“.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

No, Citizeny jsou dobrý, i když já jsem spíš Casio gáj. Jó, G-Shocky, ty jsou super. Oh, wait. To nejsou hodinky? Tak pozor, musel jsem se teď trochu vyzenovat, abych to všechno pobral. Jenom ze zvědavosti postaršího jogína, proč se ta firma jmenuje jako velký hodináři, když pak řeknou, že jsou česká móda? Co vlastně je česká móda? Hmm, hmm. Tak už to vim, no. A zdravím velkýho Ohníčka Vlase, čus. Úplně tě vidim, jak tancuješ při prezentaci klájošovi!

Petr Laštovka na drátě

Proč?! Proč je ve videu potřeba voděodolnost triček demonstrovat na lidech „surfujících“ na jedoucím autě, kteří po sobě účelově lijou červený víno? Proč bannery a out-of-home vypadají jako fotky stažený z fotobanky a upravený do „simíkovského“ stylu? Proč? Být moc kreativní občas škodí. A toto je přesně ten případ.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Rozhodně je namístě pochválit super claim. Jde na komoru a jasně komunikuje hlavní benefit. Jinak ale působí tenhle pokus o fashion stylizaci produktu, díky kterému se nemusíte bát „skvrn od kávy a koláčů od potu“, trochu křečovitě. Dramatická hudba. Tanec. A do toho cákance z kaluží a teatrálně rozlévané víno. Asi jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Kvůli použité technologii navíc výsledek vypadá lacině, což vyniká zejména ve statických vizuálech.

Jan Pacas (Media Age)

Zaujalo mě, že takové oblečení vůbec existuje. Kampaň s těmi tanečně-muzikálovými pohyby mi připadá trochu old-school, ale vlastně proč ne.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Chápu, že když triko odolá špíně, musíme to fakt pořádně ukázat, ale trošku se mi v tom ztrácí ta „móda“. Tak nějak bych čekal, že se mi triko nejdřív musí zalíbit a pak řeším, co umí. A finální claim? Tomu bych dal ještě jedno interní kolečko.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Na módu mi to přijde příliš praktické USP. Jo takhle když jdu s baťohem do hor, ale do centra tak snad úplně nepotřebuju, aby ze mne bláto steklo. Na městskou módu mám úplně jiné požadavky.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Ten muž má tanec sv. Víta? Nějak tomu benefitu ne a ne uvěřit, to by to oblečení, mimochodem tak neosobně nijaké, nemohlo být z bavlny, ale z neoprénu. A jinak se oklepu - a už jsem tu kampaň zapomněl. NKP.

Vilém Rubeš

Společnost CityZen ukazuje své oblečení odolné proti špíně a potu osvědčenou metodou prezentace produktu. Úplně nevím, co si mám o třicetivteřinovém spotu myslet. Vidíme pár tančící na stole i na autě, který se baví tím, že po sobě hází víno a ani mu nevadí, pokud ho pocáká kolemjedoucí skútr. Dobře, oblečení je odolné, ale já si stále kladu otázku: proč se polévat vínem? Je to snad něco, co dnešní „trendy“ mladí dělají či o co usilují? Překvapuje mě, že se tvůrci snažili udělat spot cool pomocí soundtracku, který zní jako Sia, ale přitom neukazují opravdové situace, kdy je funkční oblečení potřeba. Cením chytrou hru se slovy, která zdůrazňuje, jak oblečení zbavuje svého nositele od čehokoliv, ať už je to pot, špína nebo víno. Značce by se tak mohlo podařit se mezi zákazníky odlišit oproti jiným módním značkám, nicméně mám dojem, že se CityZen jen snaží být příliš trendy na úkor své funkčnosti.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Zpracování i myšlenka reklamy mi přijde fajn, ale trochu mi chybí, že se už nekomunikuje pohodlí, což může být zásadní sales argument pro spousty potenciálních zákazníků.

Tomáš Zadák

Oceňujem technické spracovanie kampane (unreal engine je mega cool), ale obsahovo je to za mňa nevyužitý potenciál reklamy. Nadsázka v pohybe a tanci na aute je zaujímavá, ale polievanie sa vínom je za mňa mimo.

Alžbeta Gburíková

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

